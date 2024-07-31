故障還被火燒… 超衰的英航艦「伊莉莎白女王號」強勢復出

英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航空母艦為遠洋作戰的核心兵力。（路透社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家海軍7月29日表示，旗艦「伊莉莎白女王號」航空母艦已完成為期4個月的維修與海上測試，這艘排水量6萬5000噸的巨艦，今年2月、3月接連遭遇機械故障、失火等衝擊，經歷一番波折後，現已返回母港樸茨茅斯，預計今年秋季再度扛起戰備任務。

伊莉莎白女王號航空母艦為英國皇家海軍旗艦，以16世紀開創英國霸業的女王伊莉莎白一世為名，其排水量達6萬5000噸，可搭載包括F-35B戰鬥機在內的40架艦載機，與同級艦「威爾斯親王號」為英國執行遠洋投射任務的「藍水海軍」核心。

不過，伊莉莎白女王號航艦2014年下水迄今，多次遭遇故障問題，先是在下水後面臨海水滲入艦體、機庫灑水系統故障、螺旋槳軸密封不佳等狀況，2017年服役後也未能否極泰來，今年2月啟航參與北約「堅定衛士24」（Steadfast Defender 2024）演習前，被發現有「嚴重機械問題」而退出操演，今年3月在蘇格蘭葛倫馬蘭（Glenmallan）等待維修時則遭逢祝融，幸未釀成巨災。

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英國皇家海軍旗艦「伊莉莎白女王號」航空母艦完成為期4個月的維修與海上測試，終於重返母港。（取自英國皇家海軍網站）

英國皇家海軍7月29日表示，伊莉莎白女王號航艦過去4個月在羅賽斯（Rosyth）船廠乾塢進行計畫外維修工作，經過維修及短暫、緊湊的海上測試後，該艦上週已離開羅賽斯船廠，並於30日抵達其母港樸茨茅斯（Portsmouth），整體維修時程比預期來得短。

「伊莉莎白女王號」艦長金恩（William King）上校表示，沒有軍艦願意耗費非預期時間離開所屬海域，但他仍對在羅賽斯船廠所做的整備感到自豪，官兵都對返回大海值勤相當期待。根據英國皇家海軍規劃，伊莉莎白女王號航艦將於今年秋季重新執行任務。

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