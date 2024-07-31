解放軍強化空中力量 新型Z-20W武裝直升機首次亮相

中國最新Z-20W武裝直升機現身。（取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》7月28日報導，中國人民解放軍（PLA）近期在西部戰區第76集團軍的第76陸航旅，部署了新型武裝直升機Z-20W。這一發現表明，中國已經投入使用這款直升機的攻擊型版本，進一步提升了其軍事能力。

報導指出，根據最新公開的照片，這款由哈爾濱飛機製造公司製造的Z-20直升機配備了高掛式短翼和武器掛架。照片中顯示了2兩架Z-20直升機，其中一架明顯安裝了每側帶有兩個掛架的短翼，顯示出其攻擊能力。

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這款新的Z-20W直升機衍生機型已經開發多年。早在2020年12月，1架類似配置的Z-20進行飛行測試，當時配備了4枚KD-9或KD-10反裝甲飛彈和一個火箭發射器，然而，當時版本並未在機鼻處安裝光電/紅外（EO/IR）探測器。此次的Z-20W變體出現在第76集團軍的編制內，顯示出其已經完成了更多升級和改進。

早在2020年12月，1架類似配置的Z-20進行飛行測試。（擷取自微博影片）

Z-20直升機的總設計師鄧景輝在2022年接受中國中央電視台（CCTV）採訪時提到，Z-20未來可能會進行更多升級，包括具備空中加油能力。這將顯著延長Z-20的作戰範圍和靈活性，進一步強化其在解放軍戰略和戰術行動中的作用。

報導提到，武裝版Z-20W的開發與解放軍的戰略目標高度一致。這款直升機不僅能夠執行運輸任務，還能進行近距離空中支援和武裝偵察，為多種任務型態提供強大平台，顯著提升解放軍陸航部隊的作戰效能。

從整體配置和設計來看，Z-20W直升機是解放軍現代化戰略的一部分。作為一款多用途平台，Z-20的武裝變體能提供更強的護航能力，使其在武裝突擊任務中表現更加優越，提升了解放軍在各種作戰環境中的因應能力。

The armed Z-20 variant - sometimes called Z-20W - was seen again, this time assigned to the 76th Group Army, aka the 76th Army Aviation Brigade, Western Theater Command （LH971cxx）.



（Images via @沉默的山羊 from Weibo） pic.twitter.com/GJUbolxVwg — @Rupprecht_A （@RupprechtDeino） July 25, 2024

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