解放軍強化空中力量 新型Z-20W武裝直升機首次亮相

中國最新Z-20W武裝直升機現身。(取自X平台)

〔編譯陳成良/綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》7月28日報導,中國人民解放軍(PLA)近期在西部戰區第76集團軍的第76陸航旅,部署了新型武裝直升機Z-20W。這一發現表明,中國已經投入使用這款直升機的攻擊型版本,進一步提升了其軍事能力。

報導指出,根據最新公開的照片,這款由哈爾濱飛機製造公司製造的Z-20直升機配備了高掛式短翼和武器掛架。照片中顯示了2兩架Z-20直升機,其中一架明顯安裝了每側帶有兩個掛架的短翼,顯示出其攻擊能力。

這款新的Z-20W直升機衍生機型已經開發多年。早在2020年12月,1架類似配置的Z-20進行飛行測試,當時配備了4枚KD-9或KD-10反裝甲飛彈和一個火箭發射器,然而,當時版本並未在機鼻處安裝光電/紅外(EO/IR)探測器。此次的Z-20W變體出現在第76集團軍的編制內,顯示出其已經完成了更多升級和改進。

早在2020年12月,1架類似配置的Z-20進行飛行測試。(擷取自微博影片)

Z-20直升機的總設計師鄧景輝在2022年接受中國中央電視台(CCTV)採訪時提到,Z-20未來可能會進行更多升級,包括具備空中加油能力。這將顯著延長Z-20的作戰範圍和靈活性,進一步強化其在解放軍戰略和戰術行動中的作用。

報導提到,武裝版Z-20W的開發與解放軍的戰略目標高度一致。這款直升機不僅能夠執行運輸任務,還能進行近距離空中支援和武裝偵察,為多種任務型態提供強大平台,顯著提升解放軍陸航部隊的作戰效能。

從整體配置和設計來看,Z-20W直升機是解放軍現代化戰略的一部分。作為一款多用途平台,Z-20的武裝變體能提供更強的護航能力,使其在武裝突擊任務中表現更加優越,提升了解放軍在各種作戰環境中的因應能力。

