烏克蘭跨境作戰！ 特種部隊奇襲敘利亞俄軍基地

烏克蘭特種部隊重創位於敘利亞的俄軍基地。（基輔郵報影片擷圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭特種部隊再次展現其遠程作戰能力，於7月底對敘利亞的俄軍基地發動襲擊，造成重大損失。這次行動不僅展示了烏克蘭的軍事實力，也凸顯了俄羅斯在敘利亞的軍事存在對烏克蘭戰爭的影響。

根據《基輔郵報》7月31日獨家報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）特種部隊的「化學家」（Khimik）小組，對位於阿勒坡（Aleppo）東部的庫韋雷斯（Kuweires）空軍基地發動了複雜的打擊行動，摧毀了俄軍軍事裝備。該基地自2015年起由俄軍控制，不僅用於軍事目的，還被用來訓練和運送外國僱傭兵到烏克蘭參戰。

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《基輔郵報》獲得的獨家影片顯示，烏軍首先摧毀了一個俄軍移動式電子戰系統，隨後對空軍基地內的俄軍目標發動無人機攻擊。這次襲擊發生在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）於7月24日在克里姆林宮會面的次日，時機選擇頗具政治意味。

據報導，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將曾在2023年5月承諾，將「在世界上任何地方消滅俄羅斯戰犯」。這次行動似乎是對該承諾的兌現，同時也是烏克蘭在敘利亞和非洲等地持續打擊俄羅斯勢力的一部分。

去年秋天莫斯科將部分駐敘利亞的部隊和裝備調往烏克蘭戰場，可能使其在敘利亞的軍力更加脆弱。烏克蘭似乎正在利用這一機會，透過跨境作戰削弱俄羅斯的整體軍事實力。

此外，報導也提到烏克蘭特種部隊在非洲的行動，包括在蘇丹追捕瓦格納（Wagner）僱傭兵，以及獲得西非國家馬利（Mali）圖阿雷格（Tuareg）叛軍的支持。這些行動表明，烏克蘭正在全球範圍內與俄羅斯展開較量，試圖削弱其國際影響力。

報導提到，這次對敘利亞俄軍基地的襲擊，不僅展示了烏克蘭的軍事能力，也反映了烏俄衝突的全球化趨勢。

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