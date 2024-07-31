獨家》加拿大巡防艦「蒙特婁號」 現正通過台灣海峽

根據美軍DVIDS媒體30日資訊顯示，美國海軍伯克級驅逐艦「勞夫·強生號」（DDG 114）以及加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」號（FFH 336）30日在東海進行雙邊行動，今日則南下通過台灣海峽，目前位處海峽中間。（圖片擷取自DVUDS）

〔記者吳哲宇／台北報導〕加拿大駐台代表倪傑民6月證實，今年會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽，結果今日在全球船舶追蹤系統網站上，馬上就查出加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」號（FFH 336）正南下通過台灣海峽。

根據全球船舶追蹤性統顯示，加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」號（FFH 336）正南下通過台灣海峽。 （圖片擷取自全球船舶追蹤性統）

根據美軍DVIDS媒體30日資訊顯示，美國海軍伯克級驅逐艦「拉爾夫．強森號」（DDG 114）以及加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」號（FFH 336）30日在東海進行雙邊行動。

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日本海上自衛隊則在29日公告，指出「常盤號」補給艦（JS TOKIWA）28日在東海與「蒙特婁號」進行雙邊海上補給演習，目的在實現印太區域的自由開放。

該艦上次通過台灣海峽，是在去年6月，當時與美國柏克級驅逐艦「鍾雲號」（DDG-93）共同通過台灣海峽，當時美軍第七艦隊指出，此表明美國和盟友、合作夥伴對自由及開放印太地區的承諾。

另外，加拿大駐台代表倪傑民6月證實，今年還會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽，以一年平均至少有3艘加國軍艦通過台海，今年可預期台海「還會來更多」加國軍艦。

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