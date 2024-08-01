烏克蘭傳已接收首批F-16戰機！抗俄戰力再升級

首批F-16戰機傳已抵達烏克蘭，助力抗俄。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》7月31日援引不具名消息人士報導，烏克蘭已經接收首批美國製造的F-16戰機！

這一消息距離在丹麥和荷蘭領導下，於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會上建立的「戰機聯盟」已經1年。消息人士表示，轉移F-16的截止日期為7月底，烏克蘭已收到「少量」戰機。

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烏克蘭預計將從荷蘭、丹麥、比利時和挪威獲得至少79架F-16，未來幾年將持續交付。「戰鬥機聯盟」還承諾幫助培訓烏克蘭飛行員和技術人員。

目前尚不清楚受訓的烏克蘭飛行員能否立即使用這些戰機或需要更多時間，基輔尚未確認這些報導。

F-16「戰隼」（General Dynamics F-16 Fighting Falcon）是由通用動力公司（現洛克希德·馬丁）研製的戰機，也是烏克蘭自俄羅斯全面入侵開始以來一直渴求的制空戰機。儘管一些國防專家不認為F-16會成為改變戰局的因素，但這些戰機可能會增強烏克蘭的防空能力，保護該國人口中心免受俄羅斯每日的轟炸。

此前，烏克蘭海軍司令奈茲帕帕（Oleksii Neizhpapa）告訴《基輔郵報》，即將交付的F-16將挑戰俄羅斯在黑海上空的「完全統治」。丹麥和荷蘭表示，將允許烏克蘭使用F-16在俄羅斯境內進行打擊，但哥本哈根表示這將取決於具體情況。

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