加國蒙特婁號巡防艦過台海 國軍全程掌握周邊海空域動態

根據美軍DVIDS媒體30日資訊顯示，美國海軍伯克級驅逐艦「勞夫·強生號」（DDG 114）以及加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」號（FFH 336）30日在東海進行雙邊行動，今日則南下通過台灣海峽，目前位處海峽中間。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／台北報導〕全球船舶追蹤系統網站昨日的資訊顯示，加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（FFH 336）昨日由北向南通過台灣海峽。對此國防部今日證實，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

國防部今日表示，加拿大護衛艦乙艘，昨日由北向南航經臺灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

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路透社報導，加拿大國防部長布萊爾於溫哥華時間7月31日表示表示一艘加國軍艦剛通過台灣海峽，代表加國加強致力於維護「自由、開放和包容」的印太地區。，「如同我們的印太戰略所述，加拿大正在增加加國皇家海軍在印太地區的軍事存在。」

對此，共軍東部戰區今日則在微信表示，加拿大蒙特婁號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

加拿大駐台代表倪傑民六月曾表示，每年平均至少有三艘加國軍艦通過台灣海峽，此前至少已有一艘軍艦通過，因此今年預計還有更多加國軍艦通過台海。

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