39共機艦擾台 加國蒙特婁號巡防艦過台海挺和平印太

國防部表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機29架次，其中13架次逾越海峽中線及進入我西南及東部空域，另有共艦10艘次，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日公布共軍動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機29架次，其中13架次逾越海峽中線及進入我西南及東部空域，另有共艦10艘次，持續在台海周邊活動。同時，加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（FFH 336）昨日由北向南通過台灣海峽，加拿大國防部長布萊爾說，這代表加國加強致力於維護「自由、開放和包容」的印太地區。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲29架次中共軍機，以及10艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中13架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

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其中，9架次共機逾越海峽中線，分別距基隆60浬和鵝鑾鼻81浬；3架次共軍輔戰機進入西南空域，距鵝鑾鼻70浬；1架次共軍直升機進入東部空域，距鵝鑾鼻80浬。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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