上週才迎兩架F-16V服役 美再售斯洛伐克12架AH-1Z攻擊直升機

斯洛伐克去年因援助烏克蘭13架米格-29戰鬥機，而獲美12架AH-1Z攻擊直升機的軍事補償，而這項軍售案也在昨日經美國安合局正式公告，為繼捷克後循同管道獲得該機型的國家。圖為美軍陸戰隊一架準備降落的同型機。（美聯社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭持續進行，眼見烏克蘭在軍力劣勢下艱苦抵禦俄軍，位處二線的東歐國家紛紛予以軍援，並相繼汰換舊型俄系儎台以強化國防；而斯洛伐克前（2022）年正式退役米格-29戰機並轉交烏克蘭後，經過近2年空白期、終迎首批F-16C/D Block 70回國服役；而作為軍援烏克蘭回饋另獲的12架AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機，也在美東時間昨（31）日獲美國務院批准出售。

美國國防安全合作局（DSCA）最新軍售公告指出，斯洛伐克本次獲准採購12架AH-1Z直升機、2具備用奇異T700渦輪軸發動機、1680套2.75吋火箭彈的WGU-59/B「先進精準殺傷武器系統」（APKWS），和2套備用全球定位暨慣性導航系統（GPS/INS）；另有火箭彈與20機砲訓練彈、敵我識別及雷達預警系統等次要裝備，全案金額6億美元（新台幣194.25億元），並進入「知會國會」程序。

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斯洛伐克空軍現有兩型主力直升機，分別為蘇系Mi-17運輸直升機、以及2015年採購、2017年起接收的9架美系UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機。前者亦可掛載蘇系的S-5火箭彈執行對地打擊；但由於機齡老舊、維保不易，除計畫全面除役外，亦曾在前年移交部分機隊軍援烏克蘭。

斯國是在2015年獲美准購UH-60M「黑鷹」直升機，並於2017年起陸續接裝，現有9架服役中。（斯洛伐克空軍官方Facebook）圖為斯國空軍的Mi-17運輸直升機，由於服役日久，未來將會由新購的12架AH-1Z攻擊直升機所汰換。（斯洛伐克武裝部隊官方Facebook）

斯洛伐克國防部表示，本次獲美准售的12架AH-1Z直升機，為基於去（2023）年援烏13架米格-29戰鬥機所提供的補償，且部分費用已由美國的「外國軍事融資」（FMF）支應，是繼鄰國捷克後循此管道獲得同型機種的第二國。

而在上月下旬，斯洛伐克才迎接首批2架F-16C Block 70單座型戰機返國服役，一周後再獲准購AH-1Z直升機，有望加速斯國空軍現代化腳步，強化整體空防戰力及北約東翼安全。

在美國本次准售攻擊直升機前，斯國才接收2架F-16C Block 70戰機返國服役，這也意外著該國空軍的現代化腳步將在未來數年內加速推進，進而強化該國及北約的空防戰力。（斯洛伐克國防部官網）

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