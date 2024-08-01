「強弓飛彈」攔截高度達到70公里 「 TK4型」彈箱尺寸曝光超驚人

天弓三型防空飛彈（TK-3型，如圖，資料照）的發射箱組，長寬高的尺寸為5.5公尺乘0.8公尺乘0.84公尺，TK4型飛彈的發射箱組尺更是大的驚人，長寬高來到7.64公尺乘1.1公尺乘1.1公尺。

〔記者羅添斌／台北報導〕被稱為「強弓飛彈」的增程型天弓三型飛彈，攔截飛彈的高度已經達到70公里以上，還可以有效反制「變動軌道的飛彈」，性能相當優異，去年即已成功通過初期作戰測評，並且進行小批量生產。而根據國防部最新公佈的「列管軍品清單」顯示，適用於「TK4箱組飛彈」的新型「防空飛彈發射箱組」也列在其中。相關人士今天指出，「TK4箱組飛彈」指的就是增程型天弓三型飛彈。

天弓三型防空飛彈（TK-3型）的發射箱組，長寬高的尺寸為5.5公尺乘0.8公尺乘0.84公尺，TK4型飛彈的發射箱組尺更是大的驚人，長寬高來到7.64公尺乘1.1公尺乘1.1公尺。

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至於「TK4箱組飛彈」，未來要定名為「強弓飛彈」，或者是要沿續天弓系列名稱，稱為「天弓四型」防空飛彈，軍方人士說，會以最適當的方式處理。

被稱為「強弓飛彈」的增程型天弓三型飛彈，目前進行小批量生產。根據國防部最新公佈的「列管軍品清單」顯示，適用於「TK4箱組飛彈」的新型「防空飛彈發射箱組」也列在其中。相關人士今天指出，「TK4箱組飛彈」指的就是增程型天弓三型飛彈。圖為弓三飛彈發射畫面。（資料來源：中科院網站）

中科院現正進行「陸基防空系統（天弓三型防空飛彈）」飛彈量產及相關設施工程，台灣本島的天弓三型飛彈系統已大致就序，外島防空飛彈部隊原有的弓二飛彈系統，也已換裝為天弓三型飛彈系統。

天弓三型防空飛彈攔截敵方飛彈的高度可達45公里；中科院以「強弓專案」為名研發的增程型天弓三型，目標將攔截高度達到70公里，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。相關人士說，「強弓一型」飛彈已經通過作戰測評，攔截高度可達70公里，而目標攔截高度100公里的「強弓二型」飛彈（增程型天弓三型飛彈二型彈），仍持續在進行作戰測評。

國防部先前在送交立法院的報告曾到，天弓三型防空系統具備自身反彈道飛彈的防護能力，中科院規劃於完成「強弓專案」研發，未來國軍完成建案獲裝後，可以整合長程預警雷達對來襲飛彈的情資，供天弓三型飛彈系統運用，全台各處弓三陣地工程完工後，可運用其防空及機動作戰能力，強化東丶西部防空火網，同時針對來襲飛彈的攻擊，具陣地自身防護並提供週邊重要目標防護能力，以因應整體防空作戰任務的遂行。

「強弓一型」飛彈已經通過作戰測評，攔截高度可達70公里，而目標攔截高度100公里的「強弓二型」飛彈（增程型天弓三型飛彈二型彈），仍持續在進行作戰測評。圖為天弓三型飛彈最高可抵抗至少35G的過載（F-16戰機9G已接近上限），有利於飛彈在高速進行急轉向的運動性能，全程跟監目標。（圖片擷取自中科院影片）

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