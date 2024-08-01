美空軍部長官洩？ 新一代偵察機呼之欲出 太空情報網成關鍵

部分專家認為，RQ-180的外型酷似美國國防承包商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）的B-21戰略轟炸機，圖為RQ-180的示意圖。（取自Hangar B Productions專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）近日在英國范堡羅國際航空展上，暗示了一款新型情報、監視和偵察（ISR）平台的存在，這項平台一直是圍繞著美國空軍未來能力的討論話題。外界普遍認為，這款平台可能是一款高度匿蹤、長航程、高空偵察無人機，通常被稱為 RQ-180。然而，肯達爾的這番暗示也揭示了美國空軍在情報蒐集領域的重大戰略轉型。

儘管外界普遍認為 RQ-180 已經飛行了多年，而且可能已經投入有限的小規模運作，但並不能保證這種系統會繼續得到空軍的支持。特別是美國國防部近年來越來越重視太空基分布式星座的情況下，這種架構對攻擊具有很高的抵抗力，並提供對目標區域的持續監控，這與過去基於低地球軌道的感測系統相比，具有優勢。

請繼續往下閱讀...

「太空基分布式星座」（Space-based distributed constellation）指的是將許多小型衛星部署到軌道上，形成一個網絡，共同執行特定任務。這些衛星通常體積小，成本低，但數量眾多，可以覆蓋更廣泛的區域，並提供更持續、更可靠的服務。

據報導，事實上，一種用於此類功能的計畫正在深入開發中，而且它似乎旨在完成 RQ-180 可能承擔的一部分任務。換句話說，即使存在類似 RQ-180 的飛機，並不意味著它的未來有保障。

肯達爾部長的這番暗示，源於資深航空記者、作家兼U-2「蛟龍夫人」偵察機專家波科克（Chris Pocock）提出的問題。波科克詢問空軍部長，在 U-2和 RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）退役後，空基 ISR 的計畫。此前，E-8C「聯合星」（Joint STARS）指揮機已經除役。肯達爾的回答也透露了美國空軍未來ISR佈局的關鍵方向。

美國民間攝影師2020年10月間拍到的神秘飛行體，據傳就是美軍的RQ-180匿蹤無人機。（圖擷自@quartzcity）

肯達爾將未來的 ISR 平台描述為「多種東西的組合」，並提到了 E-7 預警機和保留部分 E-3「預警機」（AWACS），以協助平穩過渡到太空基能力和 E-7 等新系統的組合。他表示，這裡面混合了各種系統，其中一些他不能透露太多訊息。

外界推測，肯達爾部長所提及的無法透露訊息的系統中，至少有一種可能是上述的「RQ-180」。事實上，除了 RQ-180，美國空軍也在積極開發新的分布式 ISR 衛星星座，以及各種級別的無人 ISR 飛機，以滿足情報收集需求。

報導提到，肯達爾的聲明突出了，沒有單一平台能够完全取代 U-2、RQ-4 和 E-8C 目前提供的功能。最終結果必將集中在分布式概念上，無論是陸地還是太空，這些概念將共同利用先進的運算和網絡架構，不僅蒐集大量數據，而且優先考慮實際重要的數據部分，以便能夠在接近同步的情況下最佳地利用數據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法