歐洲F-16訓練中心首批飛官結訓 傳荷蘭已交6架同型機予烏

圖為荷蘭皇家空軍的F-16A戰機編隊飛行。（荷蘭國防部網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕荷蘭國防部表示，去（2023）年11月在羅馬尼亞成立的F-16訓練中心（EFTC），日前正式迎來首批飛官結業完訓，也是該國F-16戰機在該中心的最新成果；與此同時，有多家外媒援引知情人士消息指出，烏克蘭空軍現已接收首批F-16戰機投入戰備，儘管社群上已陸續有目擊影片傳出，但基輔當局目前尚未對此事予以回應。

荷蘭國防部新聞稿指出，本批結訓飛官皆來自羅馬尼亞，他們在北約盟國F-16飛行教官指導下，完成夜航在內的一系列訓練，未來投入戰備後，將可增強北約的空防能量、保障區域安全。而在首批飛官結訓之際，下一批羅馬尼亞的飛行員也準備好進訓；荷蘭新任國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）則表示，烏克蘭現在迫切需要捍衛領空，期望他們的飛行員日後也能在此受訓。

請繼續往下閱讀...

去（2023）年11月在羅馬尼亞成立的F-16訓練中心（EFTC），首批受訓飛官日前正式完訓，也是荷蘭F-16訓練用戰機在該中心的最新成果。（荷蘭國防部網站）

荷蘭是北約「烏克蘭空軍戰力聯盟」（Air Force Capability Coalition for Ukraine）中的領導倡議國之一，除率先承諾援助烏克蘭F-16戰機，亦協訓維保戰機所需技勤人員，截至目前為止，該國已確定將提供42架同型機，其中24架援烏、18架則供中心作訓練用途；而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上（7）月北約華盛頓峰會上證實，烏軍已展開接收F-16戰機的工作，有望平衡該國長期的空優劣勢。

而在台灣時間昨（31）日晚間，美國商業媒體《彭博》（Bloomberg）率先引述知情人士消息指出，烏克蘭現已接收首批F-16戰機並投入戰備，但並未透露援助國、數量及部署地點；英國《泰晤士報》（The Times）報導表示，烏克蘭空軍首批6架同型機來自荷蘭，丹麥亦會在近期正式移交戰機予烏。

美國國務卿布林肯上月在北約峰會證實正移交F-16給烏克蘭後，近日外媒更透露烏克蘭已獲得首批戰機投入戰備，更有消息人士指出荷蘭率先援烏F-16戰機，丹麥則會稍後跟上。圖為烏克蘭總統澤倫斯基去年偕丹麥總理佛瑞德里克森，參觀丹麥空軍的雙座同型機。（路透資料照）

此外，近日也有聲稱目擊烏軍駕駛F-16戰機執行任務的照片、短片陸續在社群上流傳，不過這些影像的真實性無從考證；烏克蘭軍方目前也尚未對整起事件發表聲明或予以證實。

Ukrainian Air Force F-16AM flying over Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/1et2oQDnle — OSINTtechnical （@Osinttechnical） July 31, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法