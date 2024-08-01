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歐洲F-16訓練中心首批飛官結訓 傳荷蘭已交6架同型機予烏

2024/08/01 15:42

圖為荷蘭皇家空軍的F-16A戰機編隊飛行。（荷蘭國防部網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕荷蘭國防部表示，去（2023）年11月在羅馬尼亞成立的F-16訓練中心（EFTC），日前正式迎來首批飛官結業完訓，也是該國F-16戰機在該中心的最新成果；與此同時，有多家外媒援引知情人士消息指出，烏克蘭空軍現已接收首批F-16戰機投入戰備，儘管社群上已陸續有目擊影片傳出但基輔當局目前尚未對此事予以回應

荷蘭國防部新聞稿指出，本批結訓飛官皆來自羅馬尼亞，他們在北約盟國F-16飛行教官指導下，完成夜航在內的一系列訓練，未來投入戰備後，將可增強北約的空防能量、保障區域安全。而在首批飛官結訓之際，下一批羅馬尼亞的飛行員也準備好進訓；荷蘭新任國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）則表示，烏克蘭現在迫切需要捍衛領空，期望他們的飛行員日後也能在此受訓。

去（2023）年11月在羅馬尼亞成立的F-16訓練中心（EFTC），首批受訓飛官日前正式完訓，也是荷蘭F-16訓練用戰機在該中心的最新成果。（荷蘭國防部網站）

荷蘭是北約「烏克蘭空軍戰力聯盟」（Air Force Capability Coalition for Ukraine）中的領導倡議國之一，除率先承諾援助烏克蘭F-16戰機，亦協訓維保戰機所需技勤人員，截至目前為止，該國已確定將提供42架同型機，其中24架援烏、18架則供中心作訓練用途；而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上（7）月北約華盛頓峰會上證實，烏軍已展開接收F-16戰機的工作，有望平衡該國長期的空優劣勢。

而在台灣時間昨（31）日晚間，美國商業媒體《彭博》（Bloomberg）率先引述知情人士消息指出，烏克蘭現已接收首批F-16戰機並投入戰備，但並未透露援助國、數量及部署地點；英國《泰晤士報》（The Times）報導表示，烏克蘭空軍首批6架同型機來自荷蘭，丹麥亦會在近期正式移交戰機予烏。

美國國務卿布林肯上月在北約峰會證實正移交F-16給烏克蘭後，近日外媒更透露烏克蘭已獲得首批戰機投入戰備，更有消息人士指出荷蘭率先援烏F-16戰機，丹麥則會稍後跟上。圖為烏克蘭總統澤倫斯基去年偕丹麥總理佛瑞德里克森，參觀丹麥空軍的雙座同型機。（路透資料照）

此外，近日也有聲稱目擊烏軍駕駛F-16戰機執行任務的照片、短片陸續在社群上流傳，不過這些影像的真實性無從考證；烏克蘭軍方目前也尚未對整起事件發表聲明或予以證實。

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