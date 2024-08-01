「鐵刺」進擊！ 以色列軍方採購新型迫砲彈 精準打擊戰力再升級

「鐵刺」（Iron Sting）迫砲結合了雷射與 GPS 雙重定位技術。（取自Elbit Systems專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 軍事新聞網站《Defence Blog》7月29日報導，以色列防務公司埃爾比特系統（Elbit Systems）近日宣布獲得一筆價值約 1.9 億美元（約新台幣62億元）的合約，將向以色列國防部提供其結合雷射與 GPS 導引的「鐵刺」（Iron Sting）迫擊砲彈藥，這項合約預計在未來兩年內完成。

據報導，「鐵刺」是一種最先進的精準迫砲彈，可由 120 公厘迫擊砲系統發射。它結合了雷射與 GPS 雙重定位技術，能夠在最遠 10 公里的範圍內精確地攻擊和摧毀目標。這種彈藥配備多模式引信，具有點引爆（PD）、點引爆延時（PDD）和近炸引信（PRX）等操作模式。 「鐵刺」的裝填時間約為 15 秒，在戰鬥中非常高效。

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埃爾比特系統公司地面事業部總經理葉韋雷德（Yehuda Vered）強調，「鐵刺」迫擊砲彈藥在戰場上證明了其效能，這份合約將進一步鞏固該公司在精準武器領域的領導地位。隨著城市戰場的增多，世界各國軍隊都渴望更精準的武器，以降低附帶損害，「鐵刺」正是滿足這種需求的理想選擇。

「鐵刺」先進的導航系統能夠精確瞄準目標，降低在人口稠密的城市地區造成附帶損害的風險。這種能力越來越重要，因為現代軍事行動往往發生在需要最大程度地減少平民傷亡和基礎設施損壞的環境中。

據報導，埃爾比特系統公司強調其在研發和供應先進的國防解決方案方面擁有良好的往績，「鐵刺」迫砲彈體現了該公司致力於創新和卓越，以滿足全球各國軍隊不斷變化的需求。

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