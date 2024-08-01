保麗龍做的！俄羅斯新型無人機「非洲菊」曝光

這是上週在基輔地區墜毀的俄羅斯「非洲菊」（Gerbera）無人機，機體保存相對完整。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞媒體《防務快報》（Defence Express）報導，俄羅斯「加斯特洛設計局」（Gastello Design Bureau）日前公開了一段影片，展示了他們研發的新型無人機「非洲菊」（Gerbera）。這款無人機在7月24日晚間於烏克蘭被擊落，但當時並未立即被辨識出來。這款機體部分採用泡沫塑膠（保麗龍）製作，組裝品質粗糙，卻被俄羅斯以花卉命名，展現出俄羅斯在武器命名上的傳統。

儘管「非洲菊」的設計存在明顯缺陷，但製造商仍選擇公開展示這款無人機。影片中透露了「非洲菊」的幾個重要細節。

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首先，這段影片是由俄羅斯部隊「史達林之鷹」（Stalin's Falcons）發布的。該部隊與俄羅斯阿拉布加（Alabuga）經濟特區關係密切，該特區也是伊朗「見證者-136」（Shahed-136）無人機的生產基地。部隊成員的制服上還佩戴有「見證者-136」和俄國國旗的標誌。如果「非洲菊」是在阿拉布加的同一家工廠生產，這可能暗示俄羅斯工程師至今尚未成功逆向工程和複製「見證者-136」的製造技術。

影片顯示，「非洲菊」有3個版本：訊號情報（SIGINT）無人機、爆炸型自殺式無人機和誘餌無人機。根據烏克蘭方面對被擊落無人機的調查結果，被擊落的是訊號情報版本，而非自殺式攻擊版本。

然而，自殺式攻擊版本更值得關注。影片顯示，這款無人機採用品質一般的攝影機，並透過電視頻道進行遠端控制。換句話說，終端導引是由操作員手動控制，類似於FPV無人機的操作方式。

這意味著，攻擊精準度取決於操作員的技能。影片也反映了這一點，操作員在攻擊前，誤將目標鎖定在地面。俄羅斯公開了這段影片，沒有重新拍攝，這表示「非洲菊」的生產數量有限。

「非洲菊」的攝影機也是其與「見證者-136」等無人機最大的區別，後者並非手動控制，而是按照預設的座標進行攻擊。

無人機機身的特寫鏡頭顯示，它可能覆蓋著雷達吸波材料。（取自Telegram）

據報導，這表明，「非洲菊」的攻擊版本具有更短的作戰範圍，具體取決於影片訊號鏈路的最大距離。如果使用中繼設備，其作戰範圍可能從幾十公里到100公里不等。然而，被擊落的「非洲菊」樣品，雖然沒有武裝，但顯示可以使用烏克蘭的4G SIM卡，這在烏克蘭某些地區可以提供穩定的高速網路連接，無論操作員身在何處。

最後一個問題是，「非洲菊」的續航能力。沒有彈頭的「非洲菊」續航能力可能在300公里左右。這意味著，「非洲菊」可以用於收集情報，例如透過烏克蘭行動電話網路，實時傳輸烏克蘭雷達系統的數據。誘餌版本也有其用處，可以作為廉價的假目標，迫使烏克蘭消耗昂貴的防空彈藥。

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