來自荷蘭！烏克蘭接收首批6架F-16戰機 強化抗俄戰力

橙色作為荷蘭的國家色，不但出現在他們足球隊的球衣上，更是出現在空軍戰鬥機上。這架橙色的戰機正是荷蘭空軍的F-16，其醒目的外觀在其他灰色塗裝的F-16中顯得鶴立雞群。（取自荷蘭空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》7月31日報導，北約（NATO）國家提供的首批 F-16 戰機，已經運抵烏克蘭，可望增強烏軍抵抗俄羅斯軍隊的戰力。英國《泰晤士報》進一步披露，首批6架F-16來自荷蘭，丹麥也將很快交付更多。然而，基輔方面表示，為了有效反制俄羅斯的空襲，他們需要300架戰機。

根據《泰晤士報》報導，據消息人士透露，荷蘭已經向烏克蘭移交了6架F-16戰機，這批戰機的交付距離4個北約盟國承諾的時間已1年。烏克蘭空軍拒絕對此發表評論。

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此前，荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）在7月1日致國會的信中透露表示，目前已取得援烏戰機所需的出口許可證，荷蘭很快就會向烏克蘭提供首批F-16。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也在6月16日與烏克蘭總統澤倫斯基會談中表示，丹麥的戰機將在近期抵達。

長期來看，荷蘭、丹麥、比利時和挪威這4個北約盟國已承諾向烏克蘭提供約80架F-16戰機，但其中許多老舊機型預計將被拆解作為零件使用，可能無法全部投入使用。這一情況讓烏克蘭在面臨俄羅斯猛烈轟炸的情勢下，仍需更多支援。

報導提到，烏克蘭國內媒體在7月18日公布的一段影片中，據稱顯示了1架F-16戰機飛越該國，但尚未得到官方確認。儘管如此，荷蘭這批戰機的到來，無疑將為烏克蘭在持續的衝突中提供重要的空中力量支持。

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