海空精準彈藥射擊月底登場 海巡艦及劍翔無人機將參與射擊

海巡八里艦駛入花蓮港內準備補給，據了解，海巡艦艇也將參與本月底登場的「海空精準彈藥射擊操演」，驗證「平戰轉換」。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍年度例行性「海空精準彈藥射擊操演」將於本月底在屏東九鵬海域實施。據了解，除實彈射擊雄風、愛國者系列飛彈，劍翔無人機也將投入實射擊，海巡艦艇將「平戰轉換」發射反艦飛彈。

根據交通部航港局射擊通報，此次有三大主要操演區。一為台東、屏東以東，綠島、蘭嶼以西的海、空域，射高包括1萬8000呎以下、2萬5000呎以下及無限高。二為自東部沿岸延伸至綠島、蘭嶼以東的海、空域，東界距離本島海岸線超過140公里，射高為1萬8000呎以下及無限高；三為恆春、蘭嶼以南海、空域，高度為1萬8000呎以下。

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據了解，目前規劃海空軍將實彈射擊雄風二型及三型反艦飛彈、愛國者二型防空飛彈、天弓三型防空飛彈等彈種外，由中科院研製的劍翔無人機（目前交軍的型號分別有反輻射、誘敵型，另有衛星定位、目標影像兩型研製中）也將參與此次射擊；此外，為驗證「平戰轉換」，海巡艦艇規劃掛載反艦飛彈，與海軍各型軍艦執行實彈操演。

本報先前報導，近日2艘光六快艇首度搭配海巡八里艦進駐花蓮港，演練東部海域的濱海作戰戰術及部署能力，海巡艦艇的「平戰轉換」也納入驗證重點。

海軍司令部自7月30日至8月30日期間，在台灣東南部、南部海、空域進行一系列實彈射擊，不僅範圍廣大，還有「無限高」彈種。（取自交通部航港局網站）

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