NHK：德國防部長有意讓陸軍首次參加明年日美離島防衛演訓

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）對於中國在印度太平洋地區的動向表示憂心。（法新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本放送協會（NHK）報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）對於中國在印度太平洋地區的動向表示憂心，他並透露，為加深與日本的防務合作，正在研究讓德國軍隊在明年首次參加陸上自衛隊舉行的日美離島防衛聯合演訓。

佩斯托瑞斯去年1月接任國防部長後，推動了多項德軍組織改造方案，今年5月更宣布將重啟徵兵制，並認為現行占GDP2％的國防開支還不夠，應增到GDP3％。

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德軍近年也加強與日本進行防務合作，上月派遣德國空軍到日本與空中自衛隊舉行聯合演訓，本月也有3艘巡防艦預定在日本靠港並與海上自衛隊舉行聯合演訓。NHK報導指出，這是德軍首次在同一時期向印太地區派遣空軍和和海軍。

佩斯托瑞斯在上月底於柏林接受NHK專訪指出，穩定的印太地區關乎航行自由和海上運輸的安全，對世界極為重要。以此強調貿易立國的德國，也重視印太地區的穩定。

他還提到，中國試圖在印太地區擴大領土，以占據主導地位，我們必須密切關注，不允許任何國家聲稱擁有特定範圍的所有權，導致其他國家無法通過。佩斯托瑞斯對中國進軍海洋的動向表示擔憂。

報導指出，德國與中國的貿易往來頻繁，梅克爾前政府明顯重視中國，但佩斯托瑞斯表示，「將大幅降低以往過度依賴中國所帶來的風險」，以此表示德國將擺脫對中國的依賴，實現外交關係的多元化。

佩斯托瑞斯還說，德國非常重視日本作為印度太平洋地區的合作夥伴，他指出，日本是一個穩定的民主國家，也是一個經濟大國，並且正在強勁發展。德國希望在所有領域與日本發展和深化合作。他還透露，正在考慮在明年讓德國陸軍首次參加陸自年與美軍陸戰隊舉行的離島防衛定期聯合演訓。

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