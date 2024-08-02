俄鬧兵荒？普廷下令前往烏國參戰志願者簽約獎金加倍

俄羅斯政府週三公布一項總統命令，將前往烏國參戰志願者獎金提高1倍，此舉提供新的證據，表明俄羅斯軍隊正努力完成招募目標。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突持續，外媒統計數據顯示，開戰第2年俄士兵死亡人士已超過5萬人。對此，俄羅斯總統普廷週三下令，將前往烏國參戰志願者獎金提高1倍，此舉提供新的證據，表明俄羅斯軍隊正努力完成招募目標。

綜合外媒報導，俄羅斯政府當地時間上月31日發布一項總統命令，新招募的軍隊人員將一次性獲得40萬盧布獎金，時間截至今年年底。普廷還呼籲，地區當局應配合中央政策，在此之前獎金為19萬5千盧布。

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新加入「特別軍事行動」俄羅斯士兵最低月薪為20萬4千盧布，新法令將服役第1年的最低年薪提高到325萬盧布；軍官的月薪更高，並視其職級有所變動，所有新兵在參與攻擊或摧毀敵人坦克、其他設備，還可以獲得額外獎金。

獎金升高代表在烏國作戰的俄羅斯合約士兵，最低年薪將超出俄羅斯平均工資3倍以上，相對於莫斯科人的最低年薪則超出平均工資5倍以上。

報到提及，普廷於2022年2月下令入侵烏國以來，俄軍已造成巨大傷亡，西方國家估計至少有50萬人受傷或死亡；然俄國各地區為勸誘民眾加入軍隊參戰，加速進行薪資競賽，導致經濟過熱的俄國更加勞工短缺，同時促使企業為競爭而加薪。

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