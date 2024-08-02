中科院「炸藥之王」年產能達噸級以上 國造飛彈戰力更加威猛

國造天劍二型系列飛彈的彈頭，已使用CL-20高能炸藥及反應式破片，大幅增強殺傷能力。圖為空軍在清泉崗基地展示的天劍二型飛彈。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院成功研製出俗稱「炸藥之王」的CL-20型高能炸藥，爆炸的效能及威力比現有炸藥高出40%，威力極為強大，據相關人士透露，中科院對CL-20型高能炸藥的製程持續精進，年產能可達噸級以上，目前已結合反應式破片，規劃運用於中科院各項武器系統，使得國造飛彈系統戰力更加威猛。

為有效攔截及摧毀來犯的敵機丶巡弋飛彈以及彈道飛彈，各國都在研究如何在不增加己方彈頭重量的情況下，加大殺傷能力，據指出，中科院化學所早在2017年就分別完成包覆型與非包覆型反應式破片的研發，這款使用CL-20型高能炸藥的反應式破片彈頭，較傳統破片彈頭，對敵方目標可以產生更大程度的毀傷作戰效果。

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相關人士說，以天劍二型系列飛彈為例，使用的是碰炸及近發雙功能引信，以及高爆預成破片彈頭，炸藥部分採用的就是CL-20型高能炸藥，可對敵方目標造成更強大的殺傷力。



中科院對CL-20型高能火炸藥的製程持續精進，年產能可達噸級以上，目前已結合反應式破片，規劃運用於中科院各項武器系統，使得國造飛彈系統戰力更加威猛。圖為海鋒大隊發射雄三飛彈畫面。（資料照，國防部提供）

CL-20型高能炸藥又稱「炸藥之王」，效能及威力比傳統炸藥高出40%，美歐及中俄等國都在進行研製，過去因為技術難度高丶生產成本高昂等因素，難以普遍使用，但各國相繼投入資金丶人力在新技術的開發之後，包括美國丶中國在內的國家都已進行少量的運用，俄烏戰爭中也有部分的飛彈丶火箭彈的彈頭炸藥，就是使用了CL-20型高能炸藥。

相關人士表示，中科院於2009年至2013年期間，就以自有經費，完成新型高能炸藥CL-20實驗室級合成技術開發。2019年也在民網公告CL-20前驅物合成技術授權，尋求國內廠商共同合作生產，2020年建立國內生產供應鏈，達公斤級生產標準。

他指出，中科院對CL-20型高能炸藥的製程持續精進，今年已完成CL-20先導級製程建置，年產能可達噸級以上。中科院在今年7月30日舉辦的「114年軍品釋商暨關鍵技術招商說明會」中，就辦理「CL-20前驅物、HTPB結合劑等火工關鍵原物料試研製」公告徵商，期能擴充國內廠商參加國內關鍵軍品試製行列。

此外，中科院在炸藥及飛彈火箭推進劑的研製上，近年獲致相當大的進步及成果，2022年6月啟用屏東鵬園院區的「拌鑄藥產線」，該產線歷經3年時間，投入5.4億元經費，籌建「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備，中科院肩負國防武器系統研製之重要使命，自海空戰力提升計畫通過後，各式飛彈量產大幅增加，拌鑄藥產能更受各國關注。

為有效攔截及摧毀來犯的敵機丶巡弋飛彈以及彈道飛彈，各國都在研究如何在不增加己方彈頭重量的情況下，加大殺傷能力。圖為我國弓三飛彈發射畫面。（資料來源：中科院網站）

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