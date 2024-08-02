雲豹甲車鋼板出裂紋 軍備局:去年發現、已清查更換

國造雲豹八輪裝甲車抗彈鋼板出現裂紋，其中27輛是2年內製造的CM-34 30機砲裝步戰鬥車，另23輛是超過保固期限的CM-32裝步戰鬥車與CM-33裝步指揮車。軍備局今天表示，陸軍於112年7月實施主官裝檢時發現，因部份銲接不良等因素，致產生裂紋，至今已完成修復及更換，將協同合約商切檢討。 （資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國造雲豹八輪裝甲車已在部隊服役，但卻傳出其中有50輛的抗彈鋼板出現裂紋，包括27輛是2年內製造的CM-34 30機砲裝步戰鬥車，另23輛是超過保固期限的CM-32裝步戰鬥車與CM-33裝步指揮車。軍備局對此表示，陸軍於112年7月實施主官裝檢時發現，因部份銲接不良等因素，致產生裂紋，至今已完成修復及更換，將協同合約商深切檢討。

國防部軍備局今天表示，陸軍於112年7月實施主官裝檢時，發現乙輛雲豹八輪甲車著陸板有裂紋，即執行全軍雲豹八輪裝甲車全面清查。經軍備局要求合約商中鋼機械公司（鋼板製造商），並協請第三方公正單位金屬工業研究發展中心，執行車身鋼板物理性檢測，發現因部份銲接不良等因素，以致產生裂紋，即執行改善作業。

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國防部軍備局說明，迄今年8月1日止，已完成2輛車身前斜板全新更換，以及48 輛著陸板裂紋銲補修復，經軍備局第 209廠「物化性實驗室」等多重測試，防彈相關功能驗證無虞。

國防部表示，將協同合約商，深切檢討品管等作業，並落實售後服務，以維持裝備妥善，確保戰力不墜。

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