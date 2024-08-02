30機砲、105榴砲齊發 美軍AC-130J攻擊機罕現環太「擊沉演練」

圖為2021年首度現蹤日本嘉手納基地的AC-130J攻擊機。作為「超級大力士」運輸機的武裝構型，日前繼今年4月的美菲「肩並肩」軍演後，接著參加環太軍演的「擊沉演習」，以30鏈砲和105榴砲擊沉前美軍兩棲運輸艦。（美國空軍網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍主導的2年一度「環太平洋」軍演（RIMPAC，下稱環太軍演）即將於今（2）日落幕，今年環太軍演不只參與人數創新高，期間的重頭戲「擊沉演習」（SINKEX）亦廣受關注，不只有美陸軍AH-64E直升機的「地獄火」飛彈參與射擊，神秘的空軍AC-130J攻擊機亦帶著機砲、榴砲罕見參演，展現「幽靈騎士」的優勢火力。

AC-130J為美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）以C-130J「超級大力神」運輸機改裝的攻擊儎台，2017年達初始作戰能力（IOC）後始服役。該機規格與運輸機型相同，主要差異在於機身左側新裝30鏈砲、105榴砲各一管，加上兩翼硬掛點，可攜掛如GBU-39小直徑炸彈、GBU-69小型滑翔炸彈、AGM-114地獄火飛彈、AGM-176「獅鷲」輕型戰術飛彈等多款精準武器，亦可執行空中偵察任務。

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駕駛AC-130J攻擊機，參加環太軍演「迪比克號」擊沉演習的美國空軍第27特戰聯隊機組員官兵。（美軍DVIDS網站）第27特戰聯隊官兵為AC-130J攻擊機置放105榴彈砲，準備參加環太軍演「迪比克號」擊沉演習。（美軍DVIDS網站）圖為上月9日完成擊沉演習前訓練的空軍AC-130J攻擊機，返抵夏威夷卡內奧赫灣（Kaneohe Bay）的陸戰隊基地。（美軍DVIDS網站）

本次參加環太軍演擊沉演習的AC-130J型機，隸屬美空軍特戰司令部第27特戰聯隊（27th SOW），該機曾在今（2024）年4月的美菲「肩並肩」軍演（Balikatan 24）期間，成功擊沉一艘捕魚用靶船；環太軍演的擊沉演習則是「幽靈騎士」今年第二度火力參演，但參加擊沉演習則「實屬罕見」。

根據美軍上月底釋出的「迪比克號」擊沉演習畫面可見，AC-130J先後發射105榴砲擊中艦身上層甲板、尾部；並再發射30鏈砲攻擊艦身前段及直升機甲板，即便雲霧瀰漫，「幽靈騎士」仍在本場演習「發發中的」，展現不俗火力。

本次擊沉演習除AC-130J型機參加外，美軍另指出，隸屬陸軍的第25航空作戰旅（25th CAB）、日本陸上自衛隊的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭及「12式」反艦飛彈亦在該演習中給予火力支援，聯合陸、空兵力擊沉「迪比克號」兩棲運輸艦。

上月11日在夏威夷群島外海被擊沉的前美軍兩棲船塢運輸艦「迪比克號」（LPD-8）。（美軍DVID網站）

美國空軍公開資料指出，AC-130J自2017年服役起，全機隊預計於今年9月底（2024財年底）交付完成、隔（2025）年達完全作戰能力（FOC）；但《國防新聞》（Defense News）去（2023）年11月引述美空軍官員言論證實，AC-130J未來不排除取消裝備105公厘砲，以強化在新興戰場的生存率，但所屬的空軍特種司令部尚未形成共識，因此，本次的環太擊沉演習可說是「幽靈騎士」的期中測驗。

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