海軍新建港勤拖船經費翻倍 審計部：海軍未妥慎擬定合理經費

審計部表示，海軍為汰換現有老舊港勤拖船，規劃建造7艘新式拖船，但由於海軍未妥慎擬定合理經費，導致迄今不僅沒有成標，計畫還展延4年，預算也從9億6800萬暴增到20億元，也造成維修舊船成本增加。（圖片擷取自國防部青年日報）

〔記者吳哲宇／台北報導〕海軍為汰換現有老舊港勤拖船，規劃建造7艘新式拖船，但根據審計部報告表示，由於海軍未妥慎擬定合理經費，導致迄今不僅沒有成標，計畫還展延4年，預算也從9億6800萬暴增到20億元，造成維修舊船成本增加。國防部則回應，已函請海軍司令部彙整相關資料，並規劃召集該軍及國防部相關部門開會研討。

審計部報告表示，海軍司令部考量萬噸級大型艦艇新興兵力已陸續成軍及規劃建造，現有拖船馬力不足，已逾使用年限且維修成本高，為滿足艦艇戰時執行緊急進、出港及再整補等任務，爰規劃籌獲7艘3,200匹馬力新式港勤拖船，經國防部於108年5月30日核定新式港勤拖船購置計畫之整體獲得規劃書，執行期程為109至113年度，計畫金額9億6,800 萬餘元。截至112年底止，累計編列預算數3,431萬餘元，累計實現數554萬餘元，預算執行率16.15％，嗣因計畫執行進度落後及原核定之預算額度不足，展延計畫期程至118年度，並調增計畫總經費至20億餘元。

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審計部揭示，軍司令部未妥慎擬定建案所需經費，於計畫審議過程大幅增減預算需求額度並耗時重新檢討，延宕計畫推動時程1年，又國防部戰略規劃司及整合評估司等負有調控及審查軍事投資建案文件責任，未能藉由審查時機深明建案預算大幅變動癥結事理，適時督促所屬覈實編列，衍生計畫推動時程及預算經費管控風險

審計部指出，海軍司令部於知悉購置新式拖船所編預算有欠合理未能積極檢討解決問題，俾有效管控計畫進度，仍以不合理預算額度繼續辦理發包，致徒耗採購作業時程，迄未成標，再耗時辦理計畫修訂作業，並展延執行期程4年，導致購置成本增加約4億元，及原預計汰除之老舊拖船定期保養費用達2億餘元，亦未達成計畫縮短戰備整備時效之效益，並衍生專案管理合約履約爭議等情事

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