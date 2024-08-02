該考的漢光不能躲 54工兵群安裝殺傷雷 演練各式灘岸、反空阻絕

漢光補考！陸軍54工兵群，於前（31）日執行了作戰計畫暨戰備任務鑑測，模擬阻止敵方登陸及空降。圖為官兵佈設反空機降樁、安裝人員殺傷雷等工作。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕上週漢光40號演習因凱米颱風而中斷，多數反空機降及作戰課目都被迫取消，然而颱風過後，該考的漢光演習仍然要進行補考！位於台灣南部地區的陸軍54工兵群，於前（31）日執行了作戰計畫暨戰備任務鑑測，模擬阻止敵方登陸及空降，於高風險海灘、重要地點架設鋼刺蝟、紐澤西護欄等阻絕設施，甚至在敵可能的空降地點，設置反空機降樁、安裝人員殺傷雷，以達到遲滯敵軍行動之效。

綜合軍媒報導，陸軍54工兵群工兵支援營昨（31）日於高雄地區碼頭、海灘及空降場進行「作戰計畫暨戰備任務鑑測」，官兵分別針對「灘岸阻絕」、「反空機降阻絕設置」及「固港、封港作業」等架設相關阻絕裝備，同時並結合實際作戰場景，達到實戰化、深化戰場經營的目的。

請繼續往下閱讀...

「灘岸阻絕」設置利用廢棄車輛、瓦斯桶等非制式阻材建立防線，同時需觀察潮汐漲退潮的水陸分界線，分別設置多層次的「水際」、「灘際」及「岸際」阻絕。（軍聞社提供）

在阻絕設施的綜合課目中，官兵於海灘一線進行「灘岸阻絕」設置，利用廢棄車輛、瓦斯桶等非制式阻材建立防線，同時需觀察潮汐漲退潮的水陸分界線，分別設置多層次的「水際」、「灘際」及「岸際」阻絕；陸域阻絕也需考量配合防衛火力範圍，拖慢登陸行動，並誘導敵人進入防區，發揮最大阻殲效果。

另外，官兵依任務想定，亦在敵可能空降的地點執行「反空機降阻絕設置」，佈設反空機降樁、安裝人員殺傷雷等，再配合周邊鋼刺蝟、紐澤西護欄等，防範敵空投輕型車輛突入，而官兵也在現地進行取材，布設、模擬燃燒廢棄資（阻）材，用以干擾敵軍空勘視線。

官兵於重要道路阻絕處架設鋼刺蝟、紐澤西護欄等，防礙敵部隊行動及防範空投輕型車輛突入。（軍聞社提供）

而為防範敵軍奪得港口控制權，54工兵群亦在要港執行「固港、封港作業」，由官兵展開水域及陸域阻絕。在水域方面，深水區域以消波塊、貨櫃等為主；淺水區域則利用蚵棚、油桶、定置漁網等材料，完成綑綁繫固，拖至敵可能登陸點，防範小型舟艇登陸。

鑑測過程中，官兵需在有限的時間內，合力完成軌條砦、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網等設施架設，考驗團隊默契以及現地取材的敏銳度，同時結合防守部隊的戰術位置，展現工兵部隊遲滯敵軍的作戰關鍵要角。

「固港、封港作業」，由官兵展開水域及陸域阻絕。利用消波塊、貨櫃、蚵棚、油桶、定置漁網等材料，拖至敵可能登陸點，防範小型舟艇登陸。（軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法