雲豹八輪甲車抗彈鋼板有裂紋 中鋼機械：銲道面積不足造成

中鋼子公司中機指出，雲豹八輪裝甲車抗彈鋼板出現裂紋是銲道面積不足所造成。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造雲豹八輪裝甲車傳出有多達50輛的抗彈鋼板出現裂紋，合約商中鋼機械公司（簡稱：中機）今天表示，原因不在鋼板材料本身，而是銲道面積不足所造成，經銲補修復已經改善，並改善設計符合軍方要求。

陸軍於2023年7月實施主官裝檢時，發現乙輛雲豹八輪甲車著陸板有裂紋，即執行全軍雲豹八輪裝甲車全面清查，有50輛的抗彈鋼板出現裂紋，包括27輛是2年內製造的CM-34 30機砲裝步戰鬥車，另23輛是超過保固期限的CM-32裝步戰鬥車與CM-33裝步指揮車。

請繼續往下閱讀...

中機說明，雲豹甲車鋼板出現裂紋，主要是出現在車體次結構如著陸板，而非主結構，原因不在鋼板材料本身，而是銲道面積不足所造成，經中機銲補修復後，皆已完成改善，也從設計上完成根本改善，已符合軍方要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法