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雲豹八輪甲車抗彈鋼板有裂紋 中鋼機械：銲道面積不足造成

2024/08/02 15:33

中鋼子公司中機指出，雲豹八輪裝甲車抗彈鋼板出現裂紋是銲道面積不足所造成。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造雲豹八輪裝甲車傳出有多達50輛的抗彈鋼板出現裂紋，合約商中鋼機械公司（簡稱：中機）今天表示，原因不在鋼板材料本身，而是銲道面積不足所造成，經銲補修復已經改善，並改善設計符合軍方要求。

　陸軍於2023年7月實施主官裝檢時，發現乙輛雲豹八輪甲車著陸板有裂紋，即執行全軍雲豹八輪裝甲車全面清查，有50輛的抗彈鋼板出現裂紋，包括27輛是2年內製造的CM-34 30機砲裝步戰鬥車，另23輛是超過保固期限的CM-32裝步戰鬥車與CM-33裝步指揮車。

中機說明，雲豹甲車鋼板出現裂紋，主要是出現在車體次結構如著陸板，而非主結構，原因不在鋼板材料本身，而是銲道面積不足所造成，經中機銲補修復後，皆已完成改善，也從設計上完成根本改善，已符合軍方要求。

　

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