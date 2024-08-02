軍方擴大運用無人機 陸軍將設無人機訓練中心 指揮官為上校編階

陸軍戰術型近程無人機。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕陸軍肆應國防科技變革及未來戰爭趨勢，向中科院採民間廠商採購各型無人機以強化偵蒐能力，但審計部近日報告指出，該型機訓練能量與性能都有提升空間。陸軍今日表示，將開設無人機訓練中心，其編成以符合相關領域專長或證照人才為主；未來將整合各類型無人機「教育、訓練、測考、研發」機制及實戰化訓練，以培訓專業操作人員與師資，提升防衛戰力。據了解，指揮官將為上校編階，但編成、成軍時間未定案。

審計部本週公布去（112）年度中央政府總決算審核報告，報告指出陸軍投入7億餘元產製50套、100架戰術型近程無人飛行載具，截至去年八月，已接裝32套，但其中有25％組員，未取得無人機操作手資格，且其中一半為主管幹部。

請繼續往下閱讀...

國防部回覆審計部表示，陸軍已要求各單位操作手受無人機專長訓練，取得無人機專業證照，並於今年度開設無人機操作手複訓班隊，同時增加訓練班隊的訓期，並新增進階運用、戰術操作等班隊。待陸軍無人機訓練中心成立後，將陸續開辦基礎、接裝、進階、師資及保修班隊；而對於戰術型近程無人機性能，陸軍定期檢討使用效益與精進作為，並請中科院協助改善、維護裝備運用問題。

陸軍今日再表示，陸軍刻正規劃成立無人機訓練中心能量，以肆應未來不對稱作戰型態及戰場需求；「陸軍無人機訓練中心」編成，以符合相關領域專長或證照人才為主，未來將整合各類型無人機「教育、訓練、測考、研發」機制及實戰化訓練，以培訓專業操作人員與師資種能，提升防衛作戰力。

已調任為空軍教準部指揮官的國防部前情報次長顏有賢中將，今年3月在立法院答詢時表示，現在的編現比是滿足國軍需求的，大約有210人具有合格證照。當時前國防部長邱國正也強調，無人機數量有多少，就有相對應的人員，這是基本目標，絕不會讓無人機操作有所顧慮，不會隨便抓人操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法