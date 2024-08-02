每對新人喜獲3萬6「幸福禮金」！中科院聯合婚禮粉紅泡泡羨煞眾人

中科院今（2）日舉辦聯合婚禮，一共85對新人在院長李世強中將（左1）的見證下，完成終生大事，而中科院也提供每對新人3萬6千元的「幸福禮金」。圖為李世強頒發結婚證書予新人代表。（中科院提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕不只三軍會舉辦聯合集團婚禮，國家中山科學研究院今（2）日也在創建55週年之際舉辦聯合婚禮，一共85對新人在院長李世強中將的見證下，完成終生大事，而中科院除準備各式家電抽獎外，也提供每對新人3萬6千元的「幸福禮金」，給新人們一個好彩頭。

中科院今日發布新聞稿指出，此次55週年聯合婚禮以「真愛相擁，情定中山」為主題，於園區內中正堂舉行，獲得員工熱烈響應參與，共計有85對佳偶報名，並在新任院長李世強中將及觀禮來賓的見證與祝福下，幸福地完成終生大事，留下人生最美麗浪漫的回憶。

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新任院長李世強中將在證書上蓋章，以證婚人的身分獻上祝福。（中科院提供）

而李世強院長則以證婚人的身分獻上祝福，並頒發結婚證書予新人代表，期許現場的新人們秉持「相知相惜」的初衷，共同經營家庭生活。接著各對新人們也在親友的見證之下交換信物、締結終生誓約，現場氣氛唯美又溫馨，粉紅泡泡羨煞眾人。

各對新人們也在親友的見證之下交換信物、締結終生誓約，現場氣氛唯美又溫馨，粉紅泡泡羨煞眾人。（中科院提供）

典禮上，除了準備各式家電抽獎外，也提供每對新人3萬6千元的「幸福禮金」，給各對新人們一個好彩頭。（中科院提供）

此外，活動會場上中科院也準備了電視、冰箱、吸塵器等「起家」家電抽獎活動，帶給新人們一個好彩頭，並藉台語音譯「好起家」象徵吉兆之義，並且中科院也提供每對新人新臺幣3萬6千元的「幸福禮金」，衷心祝福新人們永結同心、百年好合。

中科院表示，科技始終來自於人性，中科院秉持以「人為本」，致力於創造幸福職場，以實現幸福企業為目標，除打造優質的科研環境外，並以滿足員工需求、照顧員工及其家庭生活為核心。

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