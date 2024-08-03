圖解軍武》澳洲「柯林斯級」潛艦延壽 續捍印太水下和平20年

面對中國軍事崛起，澳洲在聯手英、美的AUKUS架構下，未來將建構核動力潛艦的新一代水下戰力；而澳洲國防部考量戰力銜接，也在上（7）月底正式簽署「柯林斯級」潛艦延壽合約，讓澳洲的「國艦國造」先鋒再戰20年。（取自澳洲國防部網站；記者陳治程製圖）

〔記者陳治程／台北報導〕澳洲國防部上（7）月底正式簽署海軍「柯林斯級」（Collins-class）柴電潛艦延壽合約，跨出建構新世代水下戰力第一步。作為澳洲首款國造潛艦，「柯林斯級」潛艦在建造、服役初期，曾受限國內技術而走不少「彎路」；近年因應中國軍事崛起，在澳洲轉與英、美合作的同時、柯林斯級潛艦也將獲得升級，未來仍會是澳洲海軍潛艦部隊主力之一。接下來就讓《軍武頻道》帶你了解這款潛艦的研發歷程與未來展望。

國造潛艦初嘗試 澳「柯林斯級」自製率超乎預期

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在「柯林斯級」潛艦問世前，澳洲作為英國殖民地，其海軍先前操作的「E」級、「J」級、「奧丁級」（Odin-class）和「妖王級」（Oborne-class）潛艦，皆為英國出品；要直到澳洲國防部1982年啟動柯林斯潛艦計畫後，該國才算正式踏上「國艦國造」之路。

不過，由於澳洲本身缺乏潛艦製造經驗，因此1987年時選定了瑞典考庫姆造船廠（Kockums AB，現為紳寶集團子公司）的471型（Type 471）設計提案，並在1990年啟動首艦建造工程，最終在1996年至2003年間，先後迎接「柯林斯號」（SSG 73）、「法恩康姆號」（SSG 74）、「瓦勒號」（SSG 75）、「德查紐斯克號」（SSG 76）、「西恩號」（SSG 77）以及藍金號（SSG 78）共6艘同級艦服役。

圖為澳洲皇家海軍的「柯林斯級」柴電潛艦，2019年初於西澳編隊航經卡本海峽（Cockburn Sound）。（取自澳洲國防部網站）

值得一提的是，根據澳洲國營ASC造船廠統計，柯林斯級潛艦建造期間所自行生產的零件比例超過7成、且在後勤維保方面的零料件則達92%，前者不只超越當時生產合約的規範標準，後者對於一個首次生產潛艦的國家而言，也是一項超乎預期的數據表現。

研發階段溝通不良 「柯林斯級」服役初期問題叢生

柯林斯級潛艦是基於瑞典A17型「西約特蘭級」（Vastergutland class）潛艦設計的放大版，鈍圓狀艦艏、尖錐型艦尾，安裝前水平舵的流線型帆罩，以及X型尾舵的單殼式艦體，擁有優異的機動性，其殼體壽期可達30年；然而，由於考庫姆造船廠當時缺乏協助、輸出潛艦生產技術的經驗，加上該設計並未針對印太水性做最佳化，導致艦殼在澳洲組合後進行測試、因焊接不善發生「漏水」情形，雖有做加工補強，但仍對日後維保形成負擔。

圖為柯林斯級三號艦「瓦勒號」（SSG 75）船台上接受改裝和檢修。（取自澳洲國防部網站）

此外，潛艦大腦的戰系在研發初期亦問題百出。澳洲海軍當時為讓該級潛艦搭載「全分散式架構」的戰管系統，因此由美國洛克威爾公司（Rockwell）統包、法國Thomson CSF（今泰勒斯集團）、荷蘭Signnal（今泰勒斯集團荷蘭分公司）承包研製；但除因智慧產權爆發糾紛，後由澳洲計算機科學公司（CSA）接手的軟體開發也不順利，導致首艦下水後，一度因此而延後海試。

即便開發完成，這套系統性能也已落後同期水準，導致澳洲政府決定更新柯林斯級潛艦戰系，自2005年起耗時13年，全面換裝與美軍「維吉尼亞級」（Virginia-class）核動力潛艦同款的AN/BYG-1作戰管理系統。

圖為2022年的柯林斯級二號艦「法恩康姆號」（SSG 74），此時的內部戰系已全面換裝為與美軍「維吉尼亞級」核動力潛艦同款的AN/BYG-1作戰管理系統。（取自澳洲國防部網站）

另一方面，柯林斯級潛艦在服役初期還發生運作噪音超標、桅桿阻力過大、螺旋槳產生裂痕等運作缺陷，因此澳洲政府在日後的「SEA 1439」計畫中，與上述狀況一併改良了原有設計，以滿足澳洲皇家海軍的遠洋任務需求。

新艦接班峰迴路轉 「柯林斯級」延壽再戰20年

隨著柯林斯級潛艦服役進入中壽期，澳洲政府也記取前者教訓，在2016年發布的國防白皮書中，正式拍板新一代「未來潛艦計畫」（Future Submarine Program），並和法國海軍集團（Naval Group）簽署一紙600億美元（約台幣1.94兆元）的巨額合約、以法國海軍「蘇弗朗」核動力攻擊潛艦為基礎，研改並生產12艘柴電版「短鰭梭魚型」（Shortfin Barracuda）潛艦，是為澳洲「攻擊級」（Attack-class）潛艦。

2016年，澳洲政府與法國海軍集團簽下一紙價值600億美元（約台幣1.94兆元）的巨額合約，將委由法方為其生產12艘「短鰭梭魚型」柴電潛艦，作為接班柯林斯級艦的新一代澳洲海軍「攻擊級」潛艦。（美聯社資料照）

然而，基於戰略情勢，原先的法、澳潛艦合作案出現需求落差，加上兩國在生產模式、預算方面也有爭議，最終導致時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在2021年轉向英、美，成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）關係以應對中國，同時取消前述的法國潛艦訂單，確立澳洲海軍的未來戰力，將以核動力潛艦為主軸。根據美方規劃，澳洲將在2040年前取得美軍二手的維吉尼亞級潛艦，並由英、美協助生產「奧庫斯級」（AUKUS-class）核動力潛艦。

澳洲2021年偕英、美成立AUKUS戰略夥伴關係，並不惜付出高額違約金取消法國潛艦訂單，未來除將獲英、美協建核動力潛艦，也將獲美軍二手的核動力潛艦，打造新一代水下戰力。圖為澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登，以及英國前首相蘇納克，去年3月於美國加州共同發表演說。（路透資料照）

為避免澳洲取得核動力潛艦前出現戰力空窗，澳洲國防部今年6月宣布，柯林斯級潛艦將於後（2026）年啟動延壽，並在上（7）月底正式簽約，總價達22億澳元（新台幣461.56億元）；而柯林斯級潛艦在完成延壽後，可望持續服役至2040年代，順利銜接維吉尼亞級和奧庫斯級潛艦接班。

回顧澳洲潛艦研發歷程，從起初的野心勃勃、中期的虛心改進，再到成今日的強強聯手，面對日益緊湊的印太局勢，澳洲也從中逐步學習，走出一條自己的「國艦國造」之路。

澳洲國防部今年中敲定2026年啟動柯林斯級潛艦延壽，完成延壽後，該艦對可望持續服役至2040年代，順利銜接維吉尼亞級和奧庫斯級潛艦接班。澳洲國造潛艦一路走來繳了不少學費、從中改進並調整，如今再獲英美大國奧援，讓他們在未來的印太戰略中走得更安全，其發展歷程值得我國借鏡。（取自澳洲國防部網站）

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