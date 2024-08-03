罕見新增「夜間射擊」科目 拖式飛彈「天馬」操演月底登場

今年天馬操演預計於本月底在屏東枋山登場，並在近期強調實時、實戰化訓練下，罕見新增了晚間18點-22點的射擊時段，考驗官兵在夜間接戰與追瞄能力。圖為111年天馬操演射擊拖式飛彈。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為強化陸軍及海軍陸戰隊打擊敵方裝甲載具的實戰能力，國軍部隊每年都會執行年度「天馬操演」，並射擊拖式飛彈（BGM-71 TOW）。而今年天馬操演預計於本月底在屏東枋山登場，並在近期強調實時、實戰化訓練下，罕見新增夜間射擊時段，考驗官兵在夜間接戰與追瞄能力。

根據交通部航港局公布的射擊通報顯示，代稱專案任務的天馬操演已安排於8月26日至8月28日間，於屏東枋山海岸的R-34靶場進行對海實彈射擊，彈道高度5000英呎（約1500公尺）以下；值得注意的是，今年有別於以往新增匡列了晚間18點-22點的射擊時段，表示實際射擊任務可能區分為日間1230-1700與夜間1800-2000分開進行，而夜間進行拖式飛彈射擊科目是相對少見的。

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根據交通部航港局公布的射擊通報顯示，天馬操演已安排於8月26日至8月28日間，於屏東枋山海岸的R-34靶場進行對海實彈射擊。（圖片擷取自航港局射擊通報）

天馬操演為陸軍部隊年度飛彈射擊訓練，經常與射擊雷霆2000的雷霆操演、射擊標槍等防空飛彈的神弓操演一同舉行。然今年度雷霆、神弓、神鷹操演皆於3、4月舉行完畢，天馬操演則另外獨立安排於本（8）月底登場；而負責承辦的第4作戰區，日前也由指揮官呂坤修中將親自視導操演陣地，確保射擊部隊能安全進行任務。

呂坤修特別提醒操演單位，天馬操演為作戰區年度重大演訓任務，操演前完成各項安全管控作為，落實火砲、裝備狀態的審查，同時注意天候狀況的緊急處置作為，確保在安全無虞下執行此次操演任務。

第4作戰區指揮官呂坤修中將（中），日前親自視導操演陣地，確保射擊部隊能安全進行任務。（青年日報提供）

而無獨有偶，在上週漢光40號演習的移防部隊中，正好被目擊拍攝到出現至少兩輛新的拖式飛彈悍馬車，這些車輛擁有強化的防彈駕駛艙，車頂上方亦有新增防護鋼板圍繞，並且能夠射擊正在採購到貨中的新型拖式2B飛彈，這些飛彈經改良後具有「頂攻」能力；至於今年天馬操演有沒有機會射擊到新的拖式2B飛彈，或是維持舊有拖式2A型，仍有待觀察。

在漢光40演習首日當晚的機動車隊中，出現了這輛新亮點！這些悍馬車有別於以往，增強了車組員的防護能力，重點是上方的拖式飛彈發射器，據了解，是可搭載發射新型拖式2B飛彈（TOW 2B）的新版本。（圖片擷取自軍聞社影片）

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