「強弓飛彈」長度逾7.3公尺 國造神祕彈道飛彈高度達10公尺

國造萬劍彈長度約為4.5公尺，需由車輛載運裝掛丶人員協助定位。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造「強弓飛彈」（增程型天弓三型飛彈）的彈箱尺寸，經由國防部公佈最新的軍品管制清單而曝光，長度來到7.64公尺，引起國際矚目，但這不是現役國造飛彈當中尺寸最大的一型飛彈，軍方人士今天指出，已在國軍服役多年丶但至今未曾公開露面的國造彈道飛彈，高度達到10公尺丶直徑1公尺，堪稱現役飛彈之最。

前中科院長龔家政曾在訪問紀錄中，揭露多項飛彈研發歷程，龔於書中透露，我國曾於前總統陳水扁執政時期執行「靶彈計劃」，也就是「天弓計劃」之中的彈道飛彈研製工作，而這款飛彈直徑1公尺、高度10公尺，為台灣第一次製作、最大口徑的飛彈，並於九鵬成功試射。

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這款國造彈道飛彈是在前總統陳水扁任內就已完成作戰測評以及批量生產，至今也有20餘年，中科院在此期間對彈道飛彈的技術不斷精進研改，但因為國造彈道飛彈的射程丶部署等等，目前仍以機密方式控管，是否已有新型彈道飛彈型號以及其長寬高尺寸，外界仍難以窺知。

天弓三型防空飛彈（TK-3型，如圖，資料照）的發射箱組，長寬高的尺寸為5.5公尺乘0.8公尺乘0.84公尺，TK4型飛彈的發射箱組尺更是大的驚人，長寬高來到7.64公尺乘1.1公尺乘1.1公尺。（資料照）

勝利女神飛彈已除役多年，目前陳展在成功嶺及部分縣市公園內，長達10公尺的尺寸十分驚人。（資料照）

若是說國軍使用過最大型的飛彈，則是已經除役的勝利女神飛彈了。勝利女神飛彈是歷來國軍使用飛彈當中，長度最長的飛彈，勝利女神採用固體燃料火箭助推器，使得其全長來到10.62公尺，堪稱歷來長度之最。

國造雄三飛彈度為6.1公尺，增程型雄三飛彈則是因為有加力器，長度達到7公尺左右。圖為海鋒大隊發射雄三飛彈畫面。（資料照，國防部提供）

在國軍現役使用的各型飛彈丶魚雷上，防空作戰的「強弓飛彈」（增程型天弓三型飛彈）的彈箱尺寸長度來到7.64公尺，估計強弓飛彈的實際長度應逾7.3公尺，國造天弓三型防空飛彈長度約為5.5公尺丶弓二飛彈為5.6公尺，而美製的愛國者防空飛彈則為5.3公尺。

在空射飛彈部分，國造天劍二型飛彈長度為3.59公尺，美製AIM-120型飛彈為3.66公尺，由 IDF戰機掛載的國造萬劍彈，長度約為4.5公尺。不過，萬劍彈屬中長程遙攻武器系統，體積大及重量很重，IDF戰機可在左右翼下各掛載1枚。

另在反艦飛彈及現役魚雷方面，雄二次音速反艦飛彈長度為4.8公尺，雄三飛彈來到6.1公尺，增程型雄三飛彈則是因為有加力器，長度達到7公尺左右。SUT魚雷長度是6.08公尺，美製MK48 MOD6魚雷則是5.8公尺。

前中科院長龔家政訪問紀錄中，揭露我國曾於前總統陳水扁執政時期執行「靶彈計劃」，也就是彈道飛彈研製工作，這款飛彈直徑1公尺、高度10公尺，為台灣第一次製作、最大口徑的飛彈，並於九鵬成功試射。圖為弓三飛彈射擊畫面。（圖：取自中科院網站）

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