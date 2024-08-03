共軍《戰海疆》統戰片恫嚇台灣 國軍《堅守國土，永不退縮》反制

國防部推出《堅守國土 永不退縮》影片。（擷取自影片）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國持續對台打壓，不僅試圖阻止外國議員參加在台灣的IPAC峰會，共軍東部戰區也持續派出軍機艦擾台，並發佈《戰海疆》、《因為有你，長風萬里》統戰影片，以守護家園為名，行覬覦征戰台灣之實，國軍今天亦發佈《堅守國土，永不退縮》影片，展現國軍官兵守護國土決心。

國防部今日推出由軍聞社製作《堅守國土 永不退縮》影片，強調國防安全源自於每位軍人保衛國土的堅毅決心，全體官兵善盡職責、無分晝夜；國軍精實建軍備戰的腳步從未停歇，堅定守護國家領土與主權，堅定維護民主自由的價值。

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國防部表示，無論面對何種威脅挑戰，國軍有信心、有能力、有決心，為中華民國的安全與繁榮，築起堅不可摧的防線。

國防部《堅守國土，永不退縮》影片，取材自國軍戮力漢光演習及實彈射擊任務，官兵精實演訓的實況，忠實傳達全民國防意識。未來每位官兵仍會持續投入最大心力，堅實防衛戰力，並籲請國人支持國軍及國防建設。

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