區域衝突越滾越大…伊朗召集報復以色列 美軍調派更多戰機進入中東

外電報導，伊朗正召集黎巴嫩等地的代理人團體，召開會議商討準備如何報復以色列；對此，以軍烙下狠話回應將付出沉重的代價，而美軍近日亦緊急調派更多戰鬥機及林肯號航艦打擊群進駐中東。如為葉門反以國的抗議群眾。（歐新社）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以色列特務組織於上月31日，在伊朗首都德黑蘭炸死在賓館休息的「哈瑪斯」政治領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh），引起多方伊斯蘭勢力極度不滿。綜合外電報導，伊朗正召集黎巴嫩等地的代理人團體，召開會議商討準備如何報復以色列；對此，以軍烙下狠話回應將付出沉重的代價，而美軍近日亦緊急調派更多戰鬥機及林肯號航艦打擊群進駐中東。

哈瑪斯政治領袖哈尼耶31日突遭刺殺身亡的消息震驚全球，並引發伊斯蘭社會一連串的反以聲浪，雙方衝突越演越烈；據美國紐約時報報導，哈尼耶是遭埋藏在其德黑蘭賓館住宅內的炸彈炸死，該炸彈已預埋在屋內長達兩個月之久，並被遠端遙控爆炸。此外，以色列軍方也宣稱，以軍上（7）月的加薩走廊空襲中，也炸死了「哈瑪斯」軍事部門首領戴夫，但哈瑪斯否認此事。

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《耶路撒冷郵報》1日的消息來源報導，伊朗最高領袖哈米尼據稱已下令對以色列發動直接襲擊，同時正召集黎巴嫩等地的代理人團體，準備於德黑蘭召開會議商討如何報復以色列，其中的與會者包括巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」、葉門叛軍「青年運動」，以及黎巴嫩「真主黨」等伊朗所支持的代理人組織，不過目前並未傳出具體的軍事行動計畫。

對此事態，以色列總理納坦雅胡1日表示，以色列正處於高度警戒狀態，已經為任何情況做好了準備，「對於來自任何領域的任何侵略行為，我們都將令其付出非常沉重的代價」。

7月底，隸屬第154戰鬥攻擊中隊的F/A-18大黃蜂戰機，於羅斯福號航艦打擊群（CVN-71,Theodore Roosevelt CSG）中，參與中東地區行動。（圖片擷取自DVIDS）

現於中東地區的羅斯福號航艦（如圖，USS CVN-71 Theodore Roosevelt）將由前來支援的林肯號航艦（USS CVN-72 Abraham Lincoln）替換。（圖片擷取自DVIDS）

而據美國有線電視新聞網《CNN》昨（2）日報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨日下令，讓林肯號航艦打擊群（CVN-72,Abraham Lincoln CSG）替換目前在阿曼灣執行任務的羅斯福號航艦打擊群（CVN-71,Theodore Roosevelt CSG），並加派部署戰鬥機中隊、具備攔截彈道飛彈能力的驅逐艦和巡洋艦進入中東，以防止中東局勢失控。

美國官員指出，伊朗的報復行動恐怕會在未來幾天內發生，和今年4月對以色列發動的彈道飛彈、無人機襲擊類似，但攻擊規模可能會更大、更複雜。而據軍聞網站《THE WARZONE》報導，伊朗正在大張旗鼓地為可能即將到來的以色列戰鬥做準備，並引述伊朗媒體宣稱，在接下來的幾個小時內，世界將見證非同尋常的場景和非常重要的事態發展。

截至刺殺事件發生前的29日，美國海軍學會新聞圖表指出，當時林肯號航艦打擊群仍位於太平洋中部；隨著美國國防部長2日的命令，林肯號打擊群將穿越南亞、印度洋，北上支援中東局勢，而位於加薩、阿拉伯附近的美軍已有羅斯福號打擊群、胡蜂號兩棲支隊、以及加薩人道碼頭特遣隊等，為數不少的兵力。

截至刺殺事件發生前的29日，美國海軍學會新聞圖表指出，當時林肯號航艦打擊群仍位於太平洋中部（紅框處）；而羅斯福號航艦打擊群則位於阿曼灣附近（橘框處）。（圖片擷取自USNI）

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