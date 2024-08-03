假麻雀、真無人機！中共特戰部隊使用仿生UAV 也太像了吧

中共「蛟龍突擊隊」成員身著偽裝服，在一個看似市政公園的水中手動發射一架無人機（圖中紫圈處），其外型圖樣酷似麻雀，翅膀也會仿生上下震動，不易被識別。（圖片擷取自中國軍號影片/劉宇捷編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕仿生無人機似乎不是什麼新奇的東西，不過中國解放軍這款假「麻雀」倒是仍然讓人眼睛一亮，這款無人機無論在外型上，還是動作姿態等都模擬的非常真實，並且由中國的特種作戰突擊隊所使用，達到難以察覺之目的，格外引人關注！

近日，網路上流傳一段中國解放軍特種部隊的模擬作戰影片，可以看到特種突擊隊的一名成員，身著偽裝服在一個看似市政公園的水中發射了一架無人機（UAV），其外型圖樣酷似麻雀，大小約介於鴿子和麻雀之間。而另一個影片中，其中一名突擊隊員使用了一種尺寸更大的鳥類無人機，類似於烏鴉或老鷹。

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從這些影片顯示，這種「假鳥」無人機是透過傳統的手動丟擲來發射，動力可能屬傳統的四軸無人機，但其翅膀仍然做成可以上下拍動的仿真狀態，就連飛行動作也是模仿的唯妙唯肖，至於對於飛行升力是否有幫助則不得而知。

據軍聞網站《THE WARZONE》分析報導表示，影片中的特種部隊應為解放軍的「蛟龍突擊隊」，專門執行海上的特種作戰行動，如登船以及戰鬥潛水任務等，同時也接受在陸地上執行各種任務的訓練，其中可能包括直接行動攻擊和遠程偵察，屬於中國解放軍海軍陸戰隊（PLANMC）的一部分。

報導指出，這種仿生無人機最大的好處就是乍看之下真的很像鳥類，使它們特別難以被發現並歸類為威脅；在實戰中，此類小型無人機在識別方面已經帶來了巨大的挑戰，更不用說試圖擊落它們，而這項優勢對於低調行動的特種部隊來說，非常具有戰術價值，可以作為監視敵隊勢力，或獲得更好的狀態感知，但卻不易被守軍發現。

隨著微型感測器和其他新科技的進步，仿生無人飛行系統可能具有真正的作戰優勢，包括能夠監視敵軍或執行神風特攻隊攻擊，並且被發現的機會較小；儘管這類小型無人機在攻擊上能荷載的炸藥尺寸非常有限，但仍然可以對單兵個人產生有用的爆炸效果，特別是躲在掩體後面時。

PLAN Recon Guy Releases a Bigger Biomimetic Drone | “Jiaolong Commandos” • Marine Corps pic.twitter.com/0mS7iohaiO — David Wang （@Nickatgreat1220） August 2, 2024

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