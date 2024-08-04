俄軍黑海艦隊潛艦被烏軍擊沉 俄國多處油庫遭襲擊

俄軍基洛級柴電潛艦「頓河畔羅斯托夫號」被烏軍飛彈擊沉。圖為同型艦。（路透）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，烏克蘭軍方3日揭露，在2日一場行動中，烏軍以飛彈擊沉俄羅斯黑海艦隊一艘潛艦，並摧毀位於克里米亞半島的俄軍S-400防空飛彈系統。

綜合外媒報導，烏克蘭軍方表示，這艘被擊沉的潛艦是停泊在塞凡堡（Sevastopol）的基洛級柴電潛艦「頓河畔羅斯托夫號」（B-237 Rostov-na-Donu），飛彈在擊中「頓河畔羅斯托夫號」之後，該艦當場沉沒。烏軍表示，「頓河畔羅斯托夫號」在2023年9月13日被烏軍飛彈攻擊 後曾嚴重受損，此次再度攻擊，將該艦擊沉。

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此外，烏軍還重創俄軍位於克里米亞半島的4個S-400防空飛彈系統發射器，攻擊貝爾哥羅德（Belgorod）、庫斯克（Kursk）及羅斯托夫（Rostov）等地區的油庫與燃料庫。俄羅斯南部羅斯托夫州的莫羅佐夫斯克（Morozovsk）空軍基地也被攻擊，烏軍鎖定該基地彈藥庫及燃油儲存設施進行打擊。

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