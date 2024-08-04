「漢光」本島沒打實彈沒關係 北、中「重砲射擊」本周百砲齊發

國軍今年度重砲射擊將於本周輪番登場，圖為去年進行同項操演情形。（取自國防部發言人網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年度「漢光40號」實兵演習於上月底落幕，著重磨練「實兵」演訓的台灣本島部隊並未打實彈。不過，駐守北部的陸軍六軍團、中部的陸軍十軍團依年度演訓計畫，本周將同日實施的「重砲射擊」操演，光是六軍團所屬的21砲指部，就將派出百門火砲參與操演，展現熾盛火力。

國軍駐守台灣本島、外島部隊於今年7月22日至26日舉行的漢光40號實兵演習期間，演練多項聯合作戰實兵演習課目，並採「本島實兵不實彈、外島實兵實彈」方式進行，駐守金門的陸軍金防部罕見地出動240公厘大口徑榴彈砲射擊，駐守連江縣的馬防部官兵則操作155公厘加農砲參與操演。

國軍今年度重砲射擊將於本周輪番登場，圖為去年進行同項操演情形。（取自國防部發言人網站）

由於參與漢光演習的台灣本島部隊，以強調「實時、實地」的實兵操演為原則，因此未於此次操演實彈射擊，但在評估日前襲台的「凱米」颱風未影響國軍既定演訓排程後，國軍年度「重砲射擊」操演確定如期於近期登場。根據漁業署射擊通報資訊顯示，駐守北部的陸軍六軍團所屬21砲指部，將於本周二、本周三（8月7日、8日）上午在新竹坑子口訓場進行「重砲射擊操演」，預計派出M110自走砲等102門各式火砲，發射74發8吋（203公厘）榴彈，以及530發155公厘榴彈。

駐守中部的陸軍十軍團也將於同時間進行「重砲射擊」，根據射擊通報揭露資訊，十軍團將於7日、8日上午進行年度實彈射擊訓練，操演區域位於大甲溪沿岸至外海一帶，最高彈道高度為4000呎（約1219公尺）。雖射擊通報未揭露參與操演的軍備及射擊發數，僅提及採用「曲射武器」，但據了解，這項操演由58砲指部主導，可能出動所屬自走砲、榴彈砲等參與演訓。

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至於駐守南部的陸軍八軍團（第四作戰區），月底將於屏東枋山主辦陸軍「天馬操演」，可望出動「拖式」反裝甲飛彈等軍備，並罕見地安排夜間射擊時段，藉此考驗官兵在夜間接戰與追瞄能力。

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