南北共機相互夾擊 日方揭中共2無人機繞行台灣東部空域

日本防衛省統合幕僚監部昨發布中共軍機動態顯示，2架次無人機在台灣東部外圍空域繞飛，另有1架次「運-9」電戰機亦在我國東部外無空域活動。（取自日本防衛省統合幕僚監部）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍持續派軍機擾我外圍空域，根據日本防衛省統合幕僚監部昨（3）日發布資訊，中共3架次軍機昨日在我國東部外圍空域出沒，其中2架次型號不明的無人機，分別由南向北、由北向南繞飛我東部空域，另有1架次「運-9」電戰機繞飛我東部空域與日本先島群島，國軍與日本自衛隊皆嚴密監控其動態。

日本防衛省統合幕僚監部昨日表示，其於昨日下午偵獲中共1架「運-9」電戰機從東海而來，通過沖繩本島與宮古島之間的空域，並接近與那國島附近空域盤旋、迴轉並循原路徑返航；中共1架次無人機同樣從東海飛行至與那國島與台灣之間空域，接著在先島群島西南方空域盤旋，再朝巴士海峽飛行；另1架無人機則從太平洋飛至與那國島和台灣之間空域，然後朝東海方向飛行。

國防部今日發布中共軍機與軍艦動態，顯示有36架次軍機、12架次軍艦在今日上午6時前24小時內擾台，且部分兵力與日本防衛省公布資訊相符。（國防部提供）

日本防衛省發布動態，與我國國防部今日上午發布的共機動態相符。國防部陳述，中共2架次無人機在昨日上午11點50分至晚間8點52分之間，從台灣正北方、澎湖以西進入我防空識別區，隨後一路通過我西南、南方、東部及東北部外圍空域「繞台」飛行。不過，國軍並未揭露這2架次中共軍機的確切飛行方向。

另外，我國國防部也揭露，中共1架次「輔戰機」昨日下午3點7分至4點5分間，在我國防空識別區東界活動，研判應為日本防衛省所掌握的「運-9」電戰機（日本稱「情報収集機」）。

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對於中共軍機動態，日本防衛省航空自衛隊派戰鬥機緊急起飛監控；我國則派任務機、艦、岸置飛彈系統嚴密掌握、應處。

事實上，上述3架中共軍機，只是中共自昨日上午6時起算24小時內擾台的36架次軍機、12艘軍艦兵力一環，而兩岸之間的文宣交鋒亦未間斷。中共解放軍在8月1日起發布《戰海疆》等統戰影片，國軍則於昨日發佈《堅守國土，永不退縮》影片反制，藉此展現國軍官兵守護國土決心。

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