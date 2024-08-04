俄美談判換囚 烏克蘭憂遭邊緣化

俄美達成換囚協議，俄羅斯總統普廷1日到機場迎接公民回國。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯與西方國家8月1日進行了一場重大的囚犯交換，儘管烏克蘭官員並未直接參與其中，但這項協議的規模和複雜性，以及其背後涉及9個國家官員的秘密外交程序，都引起了烏克蘭方面的關注。烏克蘭官方強調，美國總統拜登曾承諾「沒有烏克蘭參與，就沒有關於烏克蘭的任何協議」。

《華盛頓郵報》報導，儘管烏克蘭官方並未參與這次的換囚協商，但他們對美國與俄羅斯之間的任何交易都保持高度警惕。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）強調，任何涉及烏克蘭利益的協議，都必須有烏克蘭的參與。

「沒有烏克蘭的參與，你不可能與俄羅斯就任何與烏克蘭有關的事情達成協議」，波多利亞克說，「戰爭的代價太高了，烏克蘭的資訊影響力也太大了，不正當地終止戰爭將給烏克蘭帶來悲劇」。

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然而，烏克蘭人明白，他們的國家仰賴於來自國外武器和資金援助才能生存。如果任何一條生命線被切斷，烏克蘭都將陷入困境。基於這個原因，莫斯科和華盛頓經過數月艱辛複雜的外交談判，才達成的囚犯交換協議，讓一些烏克蘭人感到擔憂。

報導指出，烏克蘭的擔憂並非毫無根據。2014年簽署的《明斯克協議》，旨在結束烏克蘭東部衝突，但由於俄羅斯被視為協議的擔保者而非衝突方，導致協議最終無法有效執行，烏克蘭反而陷入被動。

事實證明，《明斯克協議》根本無法執行，使得克里姆林宮得以繼續其虛假說法，即這場衝突是烏克蘭與兩個分離主義地區領導人之間的爭端，而這些地區的領導人一直聽命於莫斯科。

對於此次換囚，部分烏克蘭人士擔憂，這可能會成為一種趨勢，西方國家可能會為了自身利益，在未與烏克蘭充分協商的情況下，與俄羅斯達成更多協議，例如以放鬆制裁或領土讓步的方式，換取俄羅斯釋放更多人質或停戰。

部分人士批評，西方國家以釋放遭俄羅斯監禁的人士為條件，釋放了被判犯有謀殺罪的刺客、被控間諜罪的美國記者，以及因倡導民主而被判刑的俄羅斯異議人士，甚至是一些罪行輕微的犯人。這種作法，恐怕會助長莫斯科當局繼續以逮捕無辜者作為籌碼，達到其政治目的。

烏克蘭官員強調，他們並非反對任何形式的談判，但談判必須建立在公平、正義和國際法的基礎上，並且必須維護烏克蘭的主權和領土完整。

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