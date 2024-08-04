韓媒揭「環太軍演」擊沉與共艦噸位相似靶艦過程 意在威嚇中國

美軍在環太平洋軍演擊沉靶艦，和中國可用來登陸作戰的075型兩棲攻擊艦噸位相似，韓媒揭露演習過程。075型示意圖。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕由美國海軍主導的2024環太平洋軍演（RIMPAC），自6月底至8月初在夏威夷舉行，南韓也派遣4艘軍艦參加。韓媒指出，美軍在演習中擊沉的靶艦「塔拉瓦號」，和中國可用來登陸作戰的兩棲攻擊艦噸位相似，顯然是對中國發出別想入侵台灣的警告訊息。

據《朝鮮日報》報導，在7月19日的擊沉演習（SINKEX）中，美軍F/A-18F戰機發射了AGM-158C長程反艦飛彈（LRASM），B-2戰略轟炸機也投放被稱為「快速擊沉（QUICKSINK）」的聯合直攻彈藥（JDAM），擊沉排水量3.9萬噸的塔拉瓦號。

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據了解，若中國實際攻台，將使用075型兩棲攻擊艦和071型綜合登陸艦進行搶攤作戰，075型於2021年開始投入使用，滿載排水量為3.6萬噸，可搭載800名海軍陸戰隊員、60輛兩棲戰車、2艘登陸艇和26架直升機，中國解放軍目前擁有3艘；071型排水量則為2.5萬噸，目前有8艘服役。

韓媒指出，美軍規劃透過反艦飛彈AGM-158C的精準導引和隱身能力，先行摧毀中國軍艦的雷達設施和防空系統，再以B-2投放大型船艦殺手QUICKSINK，迅速將共艦擊沉，阻止解放軍越過台海入侵台灣。

中國國防部發言人張曉剛在7月25日被媒體提問環太平洋軍演擊沉靶艦一事時回應，「中國軍隊歷來不信邪、不怕鬼、不怕壓，有決心、有能力、有手段打敗一切侵犯之敵，捍衛國家主權、安全和發展利益。」

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