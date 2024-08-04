美陸軍「未來長距離突擊航空器」 進入關鍵研發階段

貝爾（Bell）的V-280「勇猛式」（Valor） 先進傾轉旋翼機，2022年贏得美國陸軍「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）標案。（貝爾公司官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防新聞網（Defense News）8月2日報導，美國陸軍「未來長距離突擊航空器」（Future Long-Range Assault Aircraft, FLRAA）計畫已進入關鍵的工程與製造開發階段。這項預計耗資700億美元（約新台幣2.28兆元）的計畫將取代約2000架現役UH-60「黑鷹」（Black Hawk）通用直升機。

美國陸軍表示，FLRAA計畫在4月完成初步設計審查，6月通過陸軍系統採購審查委員會（Army Systems Acquisition Review Council）的評估。審查確認計畫在此階段的所有風險已得到充分解決。

貝爾公司（Bell）的V-280「勇猛式」（Valor） 先進傾轉旋翼機，2022年底贏得FLRAA競標。由於洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin，下稱洛馬）提出抗議，計畫首批部隊接裝時間已延後一年至2031財年。美國審計署（GAO）於2023年4月駁回了洛馬的抗議。

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陸軍航空中心司令麥柯瑞（Mac McCurry）少將表示：「未來戰場需要擴大機動性，能夠在廣闊距離內維持並提供指揮控制，當然還要能夠疏散傷員。FLRAA的航程和速度約為現有直升機的2倍，為聯合部隊帶來無與倫比的作戰能力。」

FLRAA計畫從一開始就採用數位工程，加速了技術開發和設計過程。首架原型機預計於2026年試飛，2028年開始小批量生產。陸軍將持續根據合約授予情況，以及最新計畫活動審查並調整時程表。

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