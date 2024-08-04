烏克蘭攻擊威脅升高 俄羅斯戰機秘密轉移

俄羅斯沃羅涅日馬爾舍沃（Voronezh Malshevo）基地的Su-34戰轟機。（取自俄羅斯航空太空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）2日報導，俄羅斯航空太空軍（VKS）在近期撤離了多個靠近烏克蘭的基地，將戰機轉移至更遠的地點。這一撤退行動是為了因應烏克蘭無人機和遠程飛彈日益增多的襲擊，旨在減少潛在的損失。

烏克蘭傳出於7月27日出動多架無人機，遠征1800公里，擊毀俄軍1架Tu-22M3長程戰略轟炸機。圖為Tu-22M3掛載X-32巡弋飛彈。（取自俄羅斯國防部網站）

據報導，這一系列撤退與今年春天俄羅斯海軍黑海艦隊從烏克蘭佔領區的港口撤離並轉移至俄羅斯南部更安全港口的行動相呼應，這表明俄羅斯正在對其軍事資產進行更為保守的重新部署。

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英國軍事和安全分析機構「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）指出，烏克蘭獲得外國盟友提供的遠程飛彈已有1年多，並一直尋求使用這些飛彈攻擊俄羅斯本土基地的許可。儘管目前尚未獲得這一許可，但俄羅斯顯然預料到這一可能性，並開始採取預防性措施。

該機構的分析師透過衛星圖像觀察到，俄羅斯近期加強重新部署戰機，特別是將Su-34戰轟機（Sukhoi Su-34 fighter-bomber）從邊境機場轉移出去。位於距離烏克蘭約209公里的沃羅涅日馬爾舍沃空軍基地（Voronezh Malshevo air base）是主要撤離點之一。

截至6月底，該基地仍駐有數十架蘇愷Su-34戰轟機，每日執行對烏克蘭軍隊和平民的轟炸任務。這些戰機可以在幾分鐘內抵達邊境發射區並返回基地，進行高頻率的空襲。

這些戰機停放在露天停機坪上，易受到烏克蘭的美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈攻擊。「前線情報洞察」指出，烏克蘭若獲得許可進行此類攻擊，可能會癱瘓整個駐紮在此的俄羅斯戰機群。

目前這些戰轟機已撤至距離更遠的基地，超出ATACMS 305公里的射程範圍。即便烏克蘭獲得攻擊俄羅斯基地的許可，許多價值較高的目標已被轉移，無法輕易摧毀。

然而，烏克蘭持續增加本土製造的無人機數量，並加強對俄羅斯境內設施的襲擊。烏克蘭媒體報導，烏克蘭7月27日使用無人機，對1800公里外，位於俄國摩爾曼斯克州（Murmansk Oblast）的奧連亞空軍基地（Olenya Air Base）進行襲擊，成功擊毀一架超音速長程戰略轟炸機（Tu-22M3）。這是烏俄戰爭爆發後，烏軍首次攻擊北極圈內的俄軍基地，該基地是俄軍戰略轟炸機朝烏克蘭發射飛彈攻擊的起飛地。

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