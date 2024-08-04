歐洲大國聯手出擊！ 德國防長透露印太「終極目標」

德國出動「巴登-符騰堡號」（FGS Baden-Württemberg）護衛艦，參與2024「環太平洋」（RIMPAC）軍演。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍事新聞網站《防務一號》報導，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）8月2日在夏威夷珍珠港表示，儘管2025年國防預算低於預期，德國仍將維持在印太地區的軍事存在，並履行將國防開支提高至國內生產總值2%的承諾。這一表態凸顯了歐洲國家對印太地區安全的持續關注，以及該地區在全球地緣政治中日益重要的地位。

皮斯托瑞斯在德國「巴登-符騰堡號」（FGS Baden-Württemberg）護衛艦甲板上強調，穩定的印太地區對德國和整個歐洲的重要性。他指出：「印太地區與世界上許多其他地區一樣，需要保護國際秩序，因為德國和許多其他貿易國家非常依賴自由和安全的貿易路線。我們都從中受益。」這番言論反映了德國作為全球第四大經濟體，對維護海上貿易路線安全的高度重視。

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德國此次派出2艘軍艦參加「環太平洋」（RIMPAC）軍演，同時德國空軍也派出多種機型參與。德國空軍發言人博恩克（Matthias Boehnke）中校表示，這次部署展示了德國空軍的全球快速部署能力。這種軍事存在不僅展示德國的軍事實力，也彰顯其在區域安全事務中扮演更積極角色的意願。

據報導，除德國外，法國、荷蘭、義大利等歐洲國家也參與此次軍演，顯示歐洲整體對印太地區安全的重視。荷蘭「特洛姆普號」（HNLMS Tromp）護衛艦艦長范貝瑟科姆（Yvonne van Beusekom）指揮官的言論進一步證實了這一點，她強調印太地區對荷蘭貿易的重要性。

皮斯托瑞斯在強調，德國的軍事存在旨在維護自由價值，而非針對特定國家。他指出中國在區域內製造緊張局勢，但同時認為解決區域挑戰離不開中國的參與。這反映德國在處理中國問題上的平衡策略：既減少依賴，又保持適度合作。

報導指出，德國在印太地區的軍事存在和外交行動，展現其全球戰略布局。這不僅顯示德國希望在印太地區扮演平衡者角色，也反映歐洲國家在複雜國際局勢下，努力平衡經濟利益、安全需求和地緣政治的態度。

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