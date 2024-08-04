烏克蘭海軍作戰艦+1在即 第二艘土耳其製巡邏艦正式下水

烏克蘭向土耳其訂購的「維霍夫斯基指揮官號」，已於1日正式下水。（取自烏克蘭海軍官方臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯酣戰2年5個月，雙方持續獲得新軍備填補戰損空缺，根據烏克蘭海軍官方資訊，烏國海軍向土耳其下訂的第二艘島級巡邏艦「維霍夫斯基指揮官號」，已於1日正式下水，在烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基見證下，未來可望成為烏克蘭捍衛亞速海、黑海的關鍵兵力。

烏克蘭海軍為充實水面艦戰力，2020年底向土耳其訂購4艘島級巡邏艦，首艦「伊萬．馬澤帕指揮官號」已於2022年下水，現持續進行海上測評；二號艦則於去年8月安放龍骨，烏克蘭總統澤倫斯基今年3月以17世紀與俄國對抗的烏克蘭酋長為典故，將二號艦命名為「維霍夫斯基指揮官號」，今年8月1日下水，尚待後續測試過關後，才能形成戰力。

根據烏克蘭海軍及「Militarnyi」、「Army recognition」等多家外國軍聞網站報導，歐倫娜1日在烏克蘭海軍司令奈茲帕帕等人陪同下，到土耳其伊斯坦堡的STM國防工業公司造船廠參與下水典禮。奈茲帕帕表示，此事對烏克蘭海軍至關重要，烏國與土耳其的相關合作皆及時甚至超前進行當中。該艦未來可望部署於烏克蘭南部的亞速海或黑海，捍衛烏國海疆。

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島級巡邏艦排水量約2400噸，與我國正在建造的輕型巡防艦相若，全長99.5公尺、吃水深度3.9公尺，極速可達每小時30節（約56公里）。該型艦以一具泰雷茲SMART-S MK-2旋轉雷達為「眼睛」，並可搭載8枚「魚叉」反艦飛彈、21枚RIM-116短程防空飛彈，但烏克蘭可能將後者改為8枚「雲母」防空飛彈。島級巡邏艦現已獲土耳其、烏克蘭、巴基斯坦與馬來西亞海軍採用。





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