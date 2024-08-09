遠道而來只為了送這「新武器」進中東 美F/A-18掛滿飛彈進駐約旦

為防止中東情勢升溫，美軍調派遠在太平洋的「林肯號」航艦駛往中東，而據外媒報導，美軍大老遠調派航艦，是為了送首次剛上艦測試部署的下一代電戰干擾莢艙入中東，該莢艙據說能有效壓制伊朗的防空系統。（圖片擷取自@ryankakiuchan的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕隨著哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇刺身亡，中東衝突情勢也隨之升溫，以伊朗為首的各國伊斯蘭團體，誓言發動報復性攻擊。對此，美軍調派遠在太平洋的「林肯號」航艦駛往中東，並在近日派遣更多掛載實彈的F/A-18E/F戰機進入約旦基地；而據外媒報導，美軍大老遠從太平洋調派航艦，是為了送首次剛上艦測試部署的下一代電戰干擾莢艙入中東，該莢艙據說能有效壓制伊朗的防空系統。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，美軍於上週五（2日）宣布調派林肯號航艦打擊群（CVN-72,Abraham Lincoln CSG）向中東地區馳援，以替換目前在阿曼灣執行任務的羅斯福號航艦打擊群。報導分析指出，重新部署的目的表面上是為了救援部署已久的羅斯福號航艦，實際上，很可能是為了讓裝備新型AN/ALQ-249（V）1電子干擾莢艙的EA-18G電戰機，投入對伊朗的區域行動。

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美軍調派林肯號航艦打擊群（CVN-72,Abraham Lincoln CSG）向中東地區馳援，以替換目前在阿曼灣執行任務的羅斯福號航艦打擊群。該艦於8月5日時還位於關島基地附近。（圖片擷取自USNI）

AN/ALQ-249（V）1為美軍新研發的下一代電子干擾莢艙（NGJ-MB），這些新的裝備近期才剛投入航艦戰鬥機部隊，並正在進行首次掛載巡航。AN/ALQ-249屬於美軍下一代干擾機系統中的中頻段系統，能夠執行複雜的電子攻擊，甚至包含網路戰能力，其功率是舊款ALQ-99F-V的10倍，能夠從空中向遠程系統植入代碼；該武器被認為是美國對抗伊朗防空系統最強大的武器之一。

AN/ALQ-249屬於美軍下一代干擾機系統中的中頻段系統，能夠執行複雜的電子攻擊，甚至包含網路戰能力，其功率是舊款ALQ-99F-V的10倍，能夠從空中向遠程系統植入代碼。（圖片擷取自RTX）

AN/ALQ-249（V）1為美軍新研發的下一代電子干擾莢艙（NGJ-MB），該武器被認為是美國對抗伊朗防空系統最強大的武器之一。（圖片擷取自@OscarSK90的X帳號）

AN/ALQ-249干擾莢艙目前被分配在美國海軍第133電子攻擊中隊（VAQ-133,Wizards），並由EA-18G「咆嘯者」電戰機掛載於翼下使用，不過，目前尚不清楚該中隊以擁有了多少數量的AN/ALQ-249莢艙。而第133電子攻擊中隊現則被部署在林肯號航艦上，與海軍陸戰隊第314戰鬥攻擊中隊（VMFA-314）的F-35C，一同前往中東。

掛載長距離電子干擾艙的EA-18G，搭配具匿蹤性能的F-35戰機，被認為是戰術上極佳的搭配，因為AN/ALQ-249能從更遠的安全距離執行電子壓制，而匿蹤的F-35戰機則默默地進行突入攻擊。

除此之外，美軍近日亦調派數架原本部署在羅斯福號航艦上的F/A-18E戰機，進入美國在約旦的作戰中心基地，這些飛機都掛載著至少4枚的AIM-9X「響尾蛇」短程對空飛彈，及4枚的AIM-120中程空對空飛彈（AMRAAM），且全都是實彈，這些彈種配置是為了進行防空作戰。

除此之外，美軍近日亦調派數架原本部署在羅斯福號航艦上的F/A-18E戰機，進入美國在約旦的作戰中心基地，並掛載4枚AIM-9X及4枚AIM-120進行防空作戰。（圖片擷取自@SuppressedNws的X帳號）

而美國空軍發布的照片顯示，在左側進氣道外的掛架上也掛載了AN/ASQ-228先進紅外線前視瞄準莢艙（ATFLIR）。這些吊艙是現代戰術戰鬥機防空武器的關鍵一部分，因為它們可以實現超視距主動識別目標，這在人口稠密和複雜的空域中尤其重要，其能更快地進行敵我識別，並在目標符合交戰規則之前，就準確地向目標開火。

外媒報導，在伊朗和及其地區代理人對以色列發動襲擊之前，將F/A-18「超級大黃蜂」部署在約旦的Muwaffaq Salti基地是很有意義的，因為基地位於該地區的中心位置，長久以來一直是美國在中東地區執行空中行動的重要集結地。

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