影片曝光！ 庫斯克多名俄軍投降 烏軍以軍卡載走

庫斯克多名俄軍投降。(圖擷取自 X )

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭在當地時間週二(6日)上午大舉進攻俄羅斯庫斯克州(Kursk)。社群平台X近日流出一段俄羅斯庫斯克地區有許多俄軍直接向烏克蘭武裝部隊投降的影片。

社群平台X帳號「@bayraktar_1love」PO出一段影片,可以看到影片中道路中央有一群俄羅斯士兵舉手投降後趴在地上,接著烏克蘭武裝部隊派出軍用卡車,將投降的俄羅斯士兵載走。

請繼續往下閱讀...

針對烏軍進攻俄羅斯庫斯克州,烏克蘭總統澤倫斯基昨日終於公開出面,表示:「俄羅斯把戰爭帶進我們的土地,應該感受一下自己幹了些什麼」。澤倫斯基也稱「烏克蘭人知道如何實現他們的目標。我們並沒有選擇在戰爭中實現我們的目標」。

High quality video of the group of Russian POWs in Kursk region was published. https://t.co/glF9wquFlQ pic.twitter.com/zF1Bde8LqW