圖解軍武》首架MIT噴射機 AT-3會夜攻、掛反艦飛彈 不只是教練機！

隨著「勇鷹」高教機的量產，AT-3也面臨將要除役汰換的命運，今年嘉義基地開放，很有可能是AT-3最後一次參與空軍開放任務。回顧歷史，這些看似小巧無害的飛機，其實有著非常重要的歷史地位。（軍聞社提供/記者劉宇捷製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕逐漸消失！空軍雷虎特技小組的表演深植人心，而他們現階段操作的AT-3噴射教練機，隨著「勇鷹」高教機的量產，卻也面臨將要除役汰換的命運，今年嘉義基地開放，很有可能是AT-3最後一次參與空軍開放任務。回顧歷史，這些看似小巧無害的AT-3，其實有著非常重要的歷史地位，過往在IDF戰機尚未誕生前，擔任測試機與攻擊機的角色，是我國航空發展技術之初，重要的里程碑。

我國自製噴射機起源

AT-3教練機是我國現役的高階噴射教練機，空軍飛行生們在完成初階T-34飛行訓後，將轉飛AT-3或「勇鷹」進行進階訓練；同時，AT-3也擔任了空軍「雷虎」特技小組的操作機種，接棒F-5型戰機，如今隨著「勇鷹」高教機的逐漸上線，AT-3教練機也開始計畫陸續汰除。

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空軍「雷虎」特技小組的表演深植人心，現階段他們操作的AT-3噴射教練機，是於1988年所換裝，接棒前代的F-5型戰機。（資料照）

回顧歷史，AT-3教練機大約建案於1975年，當時美製的T-33A噴射教練機已日趨老舊，空軍航空工業發展中心（航發中心）受令開發新型噴射教練機工作，並與美國諾斯洛普公司簽定合作設計合約，共同研製新機。隔年1976年，雙方完成初步設計規劃，以「虹翔二號」作為計畫名稱，新機則定名為XAT-3。

1977年，美國政府停止我國的技術援助，並要求中止合作計畫，隨後航發中心人員自美攜帶相關資料返國繼續執行計畫，自力完成細部設計，並利用合作生產F-5戰機之便，協請諾斯洛普工程師進行短期技術支援。1980年7月17日，序號69-6001、編號0801的1號原型機出廠，同時被命名為「自強號」，同年9月16日，1號原型機完成了首次的升空試飛。

AT-3原型機（XAT-3）的試飛計畫，選擇於台灣西海岸A-1、W-6、W-4三條航線所圍出的三角地帶空域進行試飛。（圖：取自檔案局臉書專頁）

作為教練機的設計 使用F-5零件

成功試飛後，1981年完成了1、2號機的性能測評，國防部於同年底正式核定量產60架AT-3教練機，以逐步汰換T-33A。AT-3作為教練機設計，最明顯的就是前後雙座配置，每個飛行位都配備了一套飛控系統，可操控飛機；另外，後座視野高度也較前座高出約30公分，以利目視機前狀況進行飛行。

AT-3的氣動外型採低單主翼構型，平整向外延展幾乎無後掠角，水平尾翼採單片全動式，與方向舵相同均由液壓系統控制；機體及機翼的材料主要是鋼和鎂，少部分使用石墨纖維複合材料，在部分輕薄的地方亦採用蜂巢式結構減重，這與F-5的設計相同。

AT-3最初代的識別塗裝設計圖，考慮機體後方輪廓會使國徽變形，因此建議將機身兩側的國徽繪製位置挪移到機身中間。（圖：取自檔案局臉書專頁）

而在機身零附件上，AT-3的機體配件有許多也是和F-5E/F互通的，以降低後勤複雜度。例如機輪起落架與F-5E的設計相同，鼻輪一樣也採用二段伸長式起落架支柱，以便在起飛時獲得較大升力，縮短滑行距離。

動力方面，AT-3選用2具美國蓋瑞特公司（Garrett）TFE731-2-2L無後燃器發動機，使其最大速度約可達0.85馬赫（約每小時1041公里）。AT-3具有良好的中低空飛行性能，最小轉彎半俓只有330公尺，爬升、加速性也都在同級教練機的水準之上。

AT-3教練機早期使用亮橘色與銀色塗裝，非常顯眼。值得注意這架AT-3B翼下掛載了雄風二型反艦飛彈測試彈。（李適彰先生珍藏）

「A」T-3不忘攻擊魂-雷鳴攻擊機

AT-3的「A」字（Attack），即代表了其可作為攻擊機的企圖。在AT-3教練機推出的隔一年，即1982年，國防部正式核定將AT-3教練機改裝為XA-3「雷鳴」攻擊機的計畫，同年XA-3原型機（編號0901）出廠並進行了首次試飛。

AT-3的「A」字（Attack），即代表了其可作為攻擊機的企圖。在AT-3教練機推出的隔一年，即1982年，國防部正式核定將AT-3教練機改裝為XA-3「雷鳴」攻擊機的計畫，同年XA-3原型機（編號0901）出廠。（圖片取自漢翔航空）

「雷鳴」攻擊機將雙座的AT-3更改為單座版本，多出來的空間用來多攜帶燃油量；機體採鋁合金半硬殼式結構，並使用更多的石墨纖維複合材料以減輕重量、增加強度，主機翼內則採用多翼樑式結構，增加機翼強度，以掛載飛彈、火箭等較重武器；航電方面，加裝雷達金龍66雷達（應為美軍AN/APG-66）、抬頭顯示器（HUD）、瞄準具及照相槍等，十分先進。

武器方面，「雷鳴」攻擊機在機首裝有一門30公釐機砲，機身具有5個掛載點，可攜載AIM-9飛彈或天劍一型飛彈、火箭莢艙、機砲莢艙及各類炸彈等，酬載重量為2727公斤，外觀塗裝則為三色叢林迷彩。

然而，雷鳴攻擊機在即將量產之時，因具打擊能力的F-5E/F已開始交機，後又陸續透過「阿里山計畫」獲得不少二手的F-104戰機，XA-3「雷鳴」計畫因而於1983年7月終止。不過，雷鳴所獲得的技術提升，有不少被利用到後期生產的AT-3之上，使得這些AT-3具有夜攻及發射飛彈的能力，這些機體編號較大的AT-3，多被編入第35夜攻中隊，執行夜間偵查、攻擊、電子戰任務。

XA-3「雷鳴」計畫終止，但仍有不少技術被利用到後期生產的AT-3上，使得這些AT-3具有夜攻及發射飛彈的能力，這批飛機多被編入第35夜攻中隊（如圖），執行夜間偵查、攻擊、電子戰任務。（漢翔資料照/記者劉宇捷攝）

雷雄小組與雷虎小組

AT-3系列生產線自1984年出產首架量產機起，直到1989年才全數完工，而自1980以來，一共生產了約63架的AT-3教練機，與兩架的XA-3原型機。空軍於1988年，開始為「雷虎」特技小組換裝AT-3，以取代F-5型戰機。

另外，在AT-3服役的這40年間，還誕生了一個非常神秘的特攻小組-「雷雄小組」，1990年代初期，這個特攻部隊隸屬於第35夜攻中隊，飛行員為該中隊遴選出來的菁英，他們駕駛著XA-3「雷鳴」2號原型機（編號0902）與一架特殊改造過的AT-3B教練機（編號0825），掛載最初型的空射「雄風二型」反艦飛彈出擊，在1996年台海危機時，該小組受命準備執行突襲登陸船團的「第一擊」！

在AT-3服役的這40年間，還誕生了一個非常神秘的特攻小組-「雷雄小組」。他們駕駛掛載最初型的空射「雄風二型」反艦飛彈出擊，並在1996年台海危機時，受命準備執行突襲登陸船團的「第一擊」！（圖片取自漢翔航空）

近年，隨著「勇鷹」高教機的上線，空軍規劃以「勇鷹」高教機全數替代F-5部訓戰機與AT-3高教機，而空軍現役的46架AT-3高教機則規劃於114年第二季起逐步汰除，將由新購的66架「勇鷹」來接替任務；不過，AT-3高教機的機況依然良好，目前戰鬥組的飛官依然會先在岡山接受AT-3訓練，之後再赴台東部訓組接續「勇鷹」高教機的訓練。

空軍規劃現役的46架AT-3高教機則規劃於114年第二季起逐步汰除，將由新購的66架「勇鷹」來接替任務。圖為今年嘉義基地開放時，「雷虎」小組的AT-3教練機。（記者劉宇捷攝）

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