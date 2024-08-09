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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

共軍動態顯示共機入侵我內水? 國防部:僅示意態樣、並無進入

2024/08/09 16:37

國防部8月7日公布的6日共軍動態，再比對行政院「中華民國領海基線」，可發現共機已實際進入我「內水」領域，引發關注。對此國防部今日表示，每日公布之共軍事意圖目的為顯示共機活動態樣，共基並未於6日進入我內水區域。（國防部提供）國防部8月7日公布的6日共軍動態，再比對行政院「中華民國領海基線」，可發現共機已實際進入我「內水」領域，引發關注。對此國防部今日表示，每日公布之共軍事意圖目的為顯示共機活動態樣，共基並未於6日進入我內水區域。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部8月7日公布的共軍動態，圖資顯示6日中共有5架軍機在台東外海活動，距鵝鑾鼻僅33浬。依據國防部公布的航跡圖比例位置，再比對行政院「中華民國領海基線」，可發現共機已實際進入我「內水」領域，引發關注。對此國防部今日表示，每日公布之共軍事意圖目的為顯示共機活動態樣，共基並未於6日進入我內水區域。

國防部今日表示，每日公布之中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖，目的為顯示共機活動態樣。經查8月6日共機活動期間，並未進入我國24浬海域鄰接區。有關臺海周邊機、艦活動情況，國防部均能運用聯合情監偵手段，全程掌握、適切應處。

媒體報導，比對中華民國領海基線圖與領海基點地理位置資訊，國防部7日公布之6日的「中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖」，共機飛航航跡已穿越台灣領海基線與台灣本島陸地之間。

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