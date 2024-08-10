南北聯兵旅對抗 「長泰19號」操演10月底會戰北台灣

國軍去年舉行「長青17號」操演時，操演前由統裁官、陸軍10軍團指揮官章元勳中將，主持校閱參演的聯兵1、2營、砲兵營、直屬連等部隊，眾多主戰裝備亦陳列於司令臺前，軍容壯盛。（軍聞社提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍去年睽違6年舉行陸軍「長青17號」操演，今年十月則將在北台灣舉行「長泰19號」操演，兩個聯兵旅將在北台灣進行對抗演習。

第3作戰區丶陸軍六軍團指揮官李天龍中將近日於龍勝營區主持「長泰19號操演管制會議」，召集相關操演單位主官及重要幹部與會，針對任務前、中、後各項規劃實施報告，並指導應完善編組及職掌，後續依計畫節點，落實各階段管制，確保任務遂行，以達訓練目標。

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青年日報今天報導指出，管制會議會中由業管部門針對操演規劃實施報告，並與各單位相互研討，期藉務實期程管制，確依「計畫整備、任務訓練、圖上兵推、裁判講習、實兵演練及復原檢討」等6個階段，周延全般整備，俾使操演任務遂行。

李天龍表示，聯兵旅對抗為模擬戰場真實景況的實戰化訓練，各部隊應透過戰場情報準備及指參作業程序，強化部隊「攻擊、防禦、遭遇、追擊、轉進」等作戰實務，並驗證「情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈、後支力」及聯合作戰計畫執行效能，肆應作戰需求，提升整體部隊戰力。

這項操演若在北部六軍團地境會戰，稱之為長泰操演，在南部八軍團稱為長勝操演，中部為長青操演。若是六軍團或八軍團當統裁官，統裁部就會設置在楊梅高山頂或台南罔寮。據了解，今年演習將由南北兩個聯兵旅進行部隊對抗，並無海軍陸戰隊參與。

第3作戰區指揮官近日主持長泰19號操演管制會議，確保任務遂行。（圖片擷取自青年日報）

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