105公厘輪型戰車第3輛樣車生變？ 軍備局:明年6月底前完成

軍備局對外展示105公厘輪型戰車D2樣車研製成果。 （資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕軍備局6月底對外展示105公厘輪型戰車D2樣車研製成果，說明將與中科院合作在2025年改良完成陸軍要求的第三輛樣車，卻傳出因明年國防預算創新高，在多項軍事投資項目同時進行下，中科院已決定合作案需經董事會同意，才會動支自有基金支付經費，第三輛原型車研製計劃恐有變數。對此軍備局表示，預於明年6月底前完成D3全車系統組裝。

國防部軍備局表示，軍備局生產製造中心及中科院依陸軍作戰需求，已於112年8月完成研製，並通過初期作戰測評。目前正依陸軍所提精進項目，執行D3外觀及性能等項目提升，持續合作開發。

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國防部軍備局說明，有關D3樣車研製時程，預於明年6月底前，完成全車系統組裝，目前執行進度與計畫相符。生製中心及中科院研製預算均已編列，並無媒體所稱窒礙。請國人持續支持武器自主研發，俾益國防自主之目標。

據了解雙方合作方式，由中科院動支自有基金1.7億元負責上半部（砲塔），軍備局動支生產作業基金1.2億元負責下半部（車身），總額約2.9億元來研製籌建D3樣車。

媒體報導，中科院長李世強在盤點中科院研發專案與各項計劃後已有變數，雖軍備局與中科院合作案獲得國防部的首肯，但中科院要動支自有基金與額度的合作案，還是要董事會討論通過後，才算是完成程序。

報導指出，輪型戰車車身過高真正問題在於底盤，但第三輛樣車規劃卻從底盤與砲塔同時減高，涉及技術問題複雜，尤其是縮小砲塔活動空間，是否會影響防護力與人員操作的便利性，加上底盤的避震系統無法降低，以及規劃減壓戰車砲用的鋼材驗證完備等都是問題。

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