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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏軍跨境進攻俄羅斯庫斯克地區 澤倫斯基認了

2024/08/11 07:49

烏軍攻進俄羅斯庫斯克地區，是烏軍在烏俄戰爭中最為成功的跨境突襲行動。圖為被烏軍炸毀的俄軍車隊。（美聯社）烏軍攻進俄羅斯庫斯克地區，是烏軍在烏俄戰爭中最為成功的跨境突襲行動。圖為被烏軍炸毀的俄軍車隊。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

澤倫斯基承認烏軍攻入俄羅斯國境。（彭博）澤倫斯基承認烏軍攻入俄羅斯國境。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊於6日突襲俄國西部庫斯克地區，在長達2年半的烏俄戰爭中，此次是烏軍規模最大、最成功的跨境攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基在行動初期對此事保持沉默，直到10日發布的每日談話，澤倫斯基才首度承認烏軍正在俄羅斯的庫斯克地區作戰，並強調此次行動證明烏克蘭得以「恢復正義」、確保對侵略者施壓。

綜合外媒報導，澤倫斯基表示，烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基 （Oleksandr Syrskyi）10日多次向他報告前線局勢，以及烏軍將戰爭推進到俄羅斯領土的行動態勢，「我感謝烏克蘭軍隊的每一個單位，讓這一切成為現實」。澤倫斯基強調，烏克蘭正在證明如何「恢復正義」，並向侵略者施加壓力。

澤倫斯基先前提到烏軍此次進攻行動，讚揚軍方行動「出奇不意」以及俘虜多名俄羅斯士兵，俄軍俘虜在未來的烏俄談判中將成為重要籌碼。華府智庫「戰爭研究所」智庫研究員巴洛斯（George Barros）表示，烏克蘭人利用俄羅斯在其邊境地區缺乏戰備的大好時機，在巨大的困難下成功奇襲俄羅斯。

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