上月才在環太軍演擊沉靶艦 美B-2轟炸機再於灣區炸沉廢棄商船

圖為去年7月飛抵美國阿拉斯加埃爾曼多夫–理查森聯合基地的B-2「幽靈」匿蹤轟炸機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕一架美國空軍的B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤轟炸機，日前在美國墨西哥灣區以一枚精準導引炸彈擊沉廢棄貨船、成功驗證「快速擊沉能力」（QUICKSINK）；而上月下旬，B-2亦曾在「環太平洋軍演」（RIMPAC）中擊沉了前美軍兩棲突擊艦。過去4年已多次實射的「快速擊沉能力」計畫，儘管尚在測試階段，但測試結果已然展現堪比潛射魚雷的空射反艦武器性能。

美國空軍研究實驗室（AFRL）8日表示，這架B-2轟炸機上月於鄰近佛州埃格林空軍基地（Eglin AFB, Fla.）的墨西哥灣區，成功以反艦武器擊沉廢棄貨船「君主女爵號」（Monarch Countess），不過美軍並未公布本次使用的反艦武器為何，但從軍方本次釋出的「擊沉」實照來看，這項反艦武器在威力、精度皆已具備相當水準，可望成為潛射魚雷外的另一種反艦打擊選項。

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圖為7月由美國空軍B-2轟炸機以反艦武器擊沉的廢棄商船「君主女爵號」。從照片可見，該船在被炸彈擊中後，船身徑直斷成兩截並沒入墨西哥灣。（美國空軍研究實驗室網站）

此外，空軍研究實驗室亦證實，B-2轟炸機上月下旬亦曾在環太軍演的「擊沉演習」（SINKEX）期間，以一枚2000磅（約907公斤）的GBU-31「聯合直攻彈藥」（JDAM）擊沉前美軍兩棲突擊艦「塔拉瓦號」（LHA-1），而本次擊沉商船「君主女爵號」，已是美國空軍4年來公開的第三度擊沉紀錄。

基於2020年B-52H試投GBU-31炸彈的成果，美國空軍2022年讓一架F-15E帶上該炸彈，在墨西哥灣留下QUICKSINK的擊沉紀錄。（美國空軍研究實驗室網站）2022年由F-15E戰機執行的QUICKSINK計畫中，其攜掛的的GBU-31炸彈就印有該計畫字樣。（美國空軍研究實驗室網站）一枚準備在前年「大西洋雷霆」演習（Atlantic Thunder 22）期間掛上F-15E戰機的GBU-31「聯合直攻彈藥」，當時彈頭亦印有QUICKSINK字樣。（美軍DVIDS網站）

在「君主女爵號」與「塔拉瓦號」之前，美軍亦將GBU-31炸彈掛載到F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機上、並於2022年同樣在墨西哥灣炸沉靶船，展現「快速擊沉能力」；英國貝宜系統去（2023）年初曾獲空軍研究實驗室研發合約，為GBU-31炸彈設計全天候的多模式引導尋標器，進一步強化空投炸彈的打擊精準度。

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