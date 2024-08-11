中國擾台無人機BZK-005疑出現「電戰型」 軍方監控研擬因應策略

日本防衛省8月9日拍攝到中國一架BZK-005偵察型無人機，在沖繩及宮古島之間空域飛行往返，這架BZK-005型無人機與先前同樣由日本防衛省拍攝到的BZK-005截然不同，原本機首下方的偵蒐設備移除，取而代之的是大量的天線，此外，機腹下方則出現疑似為電戰功能的不明莢艙。（圖：取自日本防衛省）

〔記者羅添斌／台北報導〕多次侵擾台灣丶日本空域的中國BZK-005型無人機，疑似出現變種型，日本防衛省近日拍攝到一架在宮古海峽往返飛行的BZK-005型無人機，其機首下方出現大量的天線，機腹下方還疑似有不明用途莢艙，疑似為「電戰型」BZK-005無人機，軍方人士今天指出，對於共軍各型無人機的發展丶運用及部署均有掌握，並已有因應做法。

軍方人士說，國外專家曾提出評估認為，解放軍已在部分無人機上增設各式電戰天線丶掛載電戰莢艙，強化其電子作戰功能，可能的方式包括進行全頻譜干擾、無線電通聯干擾等，意圖在共軍對台發動攻勢的前期或是攻勢進行時，先行干擾國軍的指揮管制體系，讓國軍的雷達無法正常運作，也會使得三軍各型精準飛彈難以攻擊或是攔截共機與飛彈。

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此外，美軍也曾提醒我方注意，解放軍可能採取小型蜂群無人機搭載微波偵察干擾或電磁武器方式，飛入我方空域進行電子作戰及各種干擾行動。

日方先前拍攝到的BZK-005型外觀。（圖：取自日本防衛省統合幕僚監部）

根據日本防衛省的公告資料顯示，中國一架BZK-005偵察型無人機，8月9日從東海方向航經日本沖繩及宮古島之間空域，飛到西太平洋，然後循原路折返。然而根據日方公佈的拍攝照片顯示，這架BZK-005型無人機，與先前同樣由日本防衛省拍攝到的BZK-005截然不同，原本機首下方的偵蒐設備移除，取而代之的是大量的天線，此外，機腹下方則出現疑似為電戰功能的不明莢艙。

共軍近年來加大利用無人機侵擾我國空域，除了BZK-005偵察型無人機之外，外號稱為「雙尾蝎」型的TB-001型無人機，因為具備偵察丶攻擊能力，成為對台新興的威脅之一

BZK-005無人機為大型、多用途無人機，最大續航時間可達 40 小時，巡航高度為 3 千至 7 千公尺，可依任務搭載光電、雷達、通偵、雷偵、通訊中繼等任務莢艙，執行長時間偵察、監視、對地打擊及戰損評估等任務。

TB-001是中國的中大型雙發動機長程無人機，可執行長航時的偵搜、攻擊任務，這款無人機以其獨特的雙尾蠍設計而得名「雙尾蠍」。（圖：取自日本防衛省統合幕僚監部）

中國在TB-001的基礎上，再升級開發TB-A「雙尾蠍A型」，該機在其機身後端再加上一具發動機，使它成為三引擎無人機，大幅提升短距起降、高空性能及最大功率電能等。（圖：取自中國騰盾公司網站）

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