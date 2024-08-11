烏克蘭F-16戰機首次現身前線 俄官員：意在製造恐慌

一架烏克蘭空軍的F-16戰戰機7日在一個未公開的地點上空飛行。（美聯社）

〔記者陳成良／台北報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，根據俄羅斯扶植官員的說法，烏克蘭的F-16戰機近日已在南部赫爾松地區的前線上空被發現，這些由西方國家提供的第四代戰機，在過去兩天內在烏克蘭卡霍夫卡鎮（Kakhovka）上空被目擊。烏克蘭的F-16戰機近日首次在南部赫爾松地區的前線上空被發現，標誌著烏克蘭空軍現代化的重要里程碑。

卡霍夫卡位於第聶伯河東岸，該地區大部分由俄羅斯控制。第聶伯河在全面戰爭期間一直大致標誌著前線。俄羅斯扶植的南部地區負責人菲利普丘克（Pavlo Filipchuk）表示：「自7日起，F-16戰機一直在我們地區上空飛行。這麼做只是為了製造恐慌。」

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）4日正式確認，由洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-16戰機已抵達烏克蘭，並已在基輔空軍中投入使用。澤倫斯基表示：「我為所有掌握這些飛機並已開始為我國使用它們的人感到驕傲。」他在另一份聲明中補充道：「F-16已經在烏克蘭上空，而且數量會越來越多。」

F-16戰機是基輔西方支持者最重要的援助承諾，美國於2023年8月批准提供。荷蘭、丹麥、挪威和比利時共承諾向烏克蘭提供約80架戰機，但將飛機運送到這個飽受戰爭蹂躪的國家的時間表一直受到延遲和不確定性的困擾。

儘管F-16戰機本身並不足以改變戰局，尤其是俄羅斯在烏克蘭東部取得進展的時候，但它們將大大提升烏克蘭經歷了近兩年半全面戰爭後遭受重創的蘇聯時代空軍。這些戰機也將成為俄羅斯軍隊具有吸引力的宣傳和軍事目標。克里姆林宮已表示，俄羅斯士兵將因摧毀烏克蘭的F-16戰機而獲得獎勵。

赫爾松地區是俄羅斯聲稱已併吞的4個烏克蘭大陸地區之一，其他3個地區分別是頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。莫斯科還控制著烏克蘭大陸南部的克里米亞（Crimea），該地區於2014年被俄羅斯吞併。

在2022年的反攻中，烏克蘭將俄羅斯軍隊推回到第聶伯河東岸，並在卡霍夫卡西南方的克林基（Krynky）等定居點建立了控制據點。然而，儘管赫爾松地區的戰鬥仍在持續，但該地區的衝突相比自2022年2月以來俄羅斯在東部頓涅茨克地區的穩步推進，或自2024年5月以來莫斯科向東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區的跨境推進，得到的關注要少得多。

報導提到，F-16戰機的部署將為烏克蘭提供更先進的空中作戰能力，可能改變戰場態勢。然而，專家警告，這些戰機的效果還取決於烏克蘭能否有效地將它們整合到現有的軍事戰略中，以及俄羅斯可能採取的反制措施。

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